Unió de Pagesos demana que la variant de les Preses no afecti a la zona agrícola de la Vall d'en Bas

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat que canviï el traçat de la variant de les Preses (Garrotxa) per tal que no afecti a la zona agrícola que hi ha a la Vall d'en Bas. En aquest sentit, el sindicat ha presentat al·legacions al projecte reclamant al Govern que es torni a redactar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental i que, a més, se n'afegeixi un d'impacte agrari. De fet, UP ha lamentat que Territori no hagi consultat l'opinió de la pagesia a l'hora de decidir el traçat de la nova carretera C-37 entre Vic i Olot. Els pagesos aposten per fer un túnel a la muntanya de Marboleny o facin passar el túnel per sota l'actual carretera de les Preses.

Segons UP el projecte que planteja el Departament "no compleix" amb la seva màxima directriu de "no trencar la qualitat paisatgística" entre el nucli de les Preses i el riu. El sindicat ha apuntat que el traçat proposat trenca "totalment" la morfologia de les finques i també afecta al drenatge, un canvi que es va adoptar fa 50 anys per millor el desguàs cap al riu Fluvià.

Per altra banda, Unió de Pagesos també ha criticat que es vulgui construir un fals túnel en una part de la via i que aquesta part es destini a un parc urbà. Pels pagesos, aquesta zona és molt propera al riu Fluvià i s'hi poden produir crescudes i inundacions amb temporals com el Gloria.

Per tots aquests motius, el sindicat, juntament amb altres entitats del territori, ha convocat una mobilització el 15 de març en defensa de la Vall d'en Bas, de l'espai agrari i de la participació de la pagesia i del territori en la presa de decisions que l'afecten.