Acord per destinar 18.000 euros cada any a la promoció del Parc Natural del Montgrí

Acord per destinar 18.000 euros cada any a la promoció del Parc Natural del Montgrí Aniol Resclosa

Vuit ajuntaments de l'Empordà han signat aquest divendres un conveni que té per objectiu promocionar i reforçar la imatge turística del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. En concret, els consistoris involucrats són set del Baix Empordà – Torroella, Bellcaire, Ullà, Palau-Sator, Pals, Gualta i Fontanilles – i un de l'Alt Empordà, l'Escala. L'acord inclou que entre les vuit localitats aportaran 18.000 euros anuals que han de servir per donar a conèixer a la ciutadania els valors naturals del parc. Els diners sortiran exclusivament dels vuit ajuntaments tot i que l'Escala, Torroella i Pals hi posaran el 75%, mentre que la resta hi aportaran un 5% cadascun. El conveni té el suport del Departament de Territori.

L'objectiu principal de l'acord que s'ha signat aquest divendres és l'aprovació d'un pla de promoció turística, així com el desenvolupament local en l'àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Aquest acord té una vigència de tres anys tot i que es pot prorrogar. L'encarregat de la secretaria tècnica del conveni serà l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

A més de donar a conèixer el parc, tan el Departament com els diferents consistoris esperen implantar una estratègia conjunta de comunicació pel turisme de natura, així com donar suport a les empreses d'aquest sector per a la creació de productes adaptats als mercats potencials. També es fomentarà la cooperació entre els actors econòmics del territori pel desenvolupament de l'ecoturisme i s'implementaran programes que afavoreixin l'emprenedoria i la creació de llocs de feina relacionats amb el turisme de natura.

Entre les accions que contempla el conveni, destaquen l'elaboració de continguts divulgatius, l'edició de material informatiu, presència a fires i esdeveniments internacionals, un programa conjunt de visites guiades al parc, un catàleg de productes turístics i altres iniciatives de comunicació i promoció en diversos canals i formats.

Pla pel desenvolupament i l'ocupació

Els diferents actors signants destaquen que amb aquest conveni es busca reforçar la col·laboració per aprofitar les oportunitats que ofereix el parc natural en el desenvolupament econòmic i social del territori. En aquest sentit, també s'ha encarregat la redacció d'un Pla estratègic de desenvolupament local i creació d'ocupació al parc natural.

Aquest document, actualment en redacció, està finançat amb 14.000 euros pel Programa de Suport i Acompanyament a la Planificació Estratègica 2019 del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Seguint el model d'altres parcs naturals catalans i francesos es pretén aprofitar aquest espai del Baix Empordà com un element de generació de noves oportunitats de creació de llocs de treball, emprenedoria, donar rellevància i valor al producte local, així com fomentar estratègies d'economia circular com un element de millora de la qualitat de vida i benestar de la població local.

El 2018, el parc natural va doblar el nombre de visitants respecte de l'any anterior, arribant a més de 444.000 persones. L'augment progressiu de l'interès suscitat per aquest espai natural protegit ha posat sobre la taula la necessitat d'aprofundir en estratègies de dinamització compatibles amb la singularitat paisatgística d'aquest indret i la riquesa de la seva biodiversitat.