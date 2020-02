Allarguen la línia d'autobús entre Sant Feliu de Guíxols i Girona per fer-la arribar fins al centre hospitalari de Salt

A partir del pròxim dilluns 2 de març la línia d'autobús que va de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) a Girona arribarà fins al Parc Hospitalari Martí i Juià de Salt (Gironès). Així ho ha anunciat aquest divendres el director de Transports i Mobilitat de la Generalitat, David Saldoni, que ha presentat la millora juntament amb els representants dels municipis per on transcorre la línia. El canvi permetrà als viatgers de les localitats baixaempordaneses de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro arribar fins a l'hospital de manera directa i sense transbordaments. La ruta també compta amb algunes parades en municipis del Gironès com Llagostera, Cassà de la Selva, Llambilles o Quart.

El nou servei respon a la petició dels ciutadans i dels consistoris afectats, de disposar d'una connexió directa amb el centre hospitalari de Salt. A banda de l'ampliació del trajecte, també augmentaran les freqüències amb sis viatges per cada sentit. D'aquesta manera el nou bus arribarà a l'hospital a les 9.40, 11.25 i 18.25 i en sortirà a les 11.00, 14.00 i 20.00 de dilluns a divendres. Els horaris han estat consensuats amb els ajuntaments i s'han distribuït durant el dia de manera que s'ajusti principalment a les necessitats d'aquelles persones que han d'assistir al centre sanitari.

L'empresa TEISA serà l'encarregada d'operar la nova línia entre Sant Feliu de Guíxols i Girona. De fet, durant els darrers anys la línia ha tingut un increment continuat de viatgers. En concret, l'any 2018 els viatgers van créixer un 5,2% i, durant l'any 2019, l'increment va ser del 4,6%, arribant als 470.000 viatgers transportats.