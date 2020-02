Els Bombers actuen gairebé cada dia en un incendi de vehicles a Girona

Els Bombers de la Generalitat actuen gairebé cada dia en un incendi de vehicle a les comarques gironines. N'hi ha de moltes tipologies i suposen un nombre de serveis elevat. Només l'any passat, van realitzar-ne 269 i el 2018, 314. Això no representa que hagin cremat 269 vehicles sinó que el cos d'extinció d'incendis ha fet una actuació on n'hi havia almenys un que cremava.

Ahir, a dos quarts de sis de la matinada els Bombers van desplaçar-se fins a l'avinguda de França de Sant Julià de Ramis perquè hi havia un cotxe que tenia una avaria al motor i aquest cremava. Un Toyota Celica va acabar amb el motor cremat i de retruc, un Renault Megane que hi havia aparcat al costat, també va resultar parcialment afectat per les flames.

Aquest és un tipus d'incendi de vehicle, en aquest cas ocasionat per una avaria. Però el dia a dia del cos d'emergències porta els Bombers a fer intervencions de diversa tipologia. N'hi ha des d'incendis en una roda, foc en el tablier del vehicle o que s'inicia per problemes elèctrics.

Cal dir que arran de la crisi econòmica no s'ha modernitzat massa el parc de vehicles i això provoca que alguns presentin problemes i avaries que acaben a vegades en incendis, que obliguen a mobilitzar els Bombers.

Uns serveis molt més preocupants són els focs intencionats. Hi ha hagut casos com l'onada que ha patit Vidreres les últimes setmanes que la policia encara està investigant. Tot i això, s'apunta a la possibilitat que es tracti de vehicles que han estat utilitzats per cometre algun delicte i que han estat abandonats en flames a la urbanització d'Aiguavia Park.

Hi ha d'altres incendis de vehicles que s'han provocat per algun tipus d'enfrontament personal amb el propietari.



Sis municipis amb molts incendis

Durant l'any passat els Bombers van realitzar 269 serveis per extinció d'incendis de vehicles. Crida l'atenció que hi ha sis municipis que concentren la major part d'aquests. Com és normal les dues grans àrees de població: Girona i Figueres són les que pateixen més les conseqüències i en aquests dos punts hi ha hagut 36 fets el 2019. Un altre dels punts amb forces intevencions és la Jonquera, molt probablement per la proximitat amb la frontera. En aquesta població, els bombers han hagut d'intervenir en 13 ocasions.



Dotze vehicles cremats

El setembre de l'any passat en un sol servei els Bombers van haver d'apagar el foc de 12 vehicles. Les flames es van declarar al pati de desballestament d'una empresa de grues de matinada i el foc va fer a miques dotze vehicles. Els Bombers van haver d'enviar-hi set dotacions terrestres i van haver de treballar-hi durant dues hores.

Els altres municipis que van aglutinar els serveis per extinció d'incendis de vehicles durant el 2019 són: Calonge (11), Lloret de Mar (11) i Roses (10).

Durant l'any anterior cal destacar que a la ciutat de Figueres, els Bombers van haver de fer 24 actuacions per incendis de vehicles. Va ser un any en què van produir-se diversos incendis provocats, sobretot a la zona del barri de Sant Joan i rodalia. L'altre punt de la geografia gironina on van fer més sortides el 2018 és la ciutat de Girona, amb 20 actuacions.