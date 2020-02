ERC Ripoll reclama un accés de vianants soterrat al pas a nivell del tren al Passeig Regull

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Ripoll reclama que es faci una zona soterrada sense barreres arquitectòniques al pas a nivell que hi ha al Passeig Regull, al centre del municipi. Es tracta d'una "reivindicació històrica" que el partit ha traslladat al diputat republicà al Congrés Joan Margall. La formació adverteix que es tracta d'una zona "perillosa" i per això exigeix que es faci aquesta obra per tal d'evitar situacions de risc. El grup municipal també ha traslladat al diputat del partit la necessitat de reformar l'encreuament de la carretera C-17 amb l'N260 a la sortida de Ripoll, una zona que recorden que suporta un alt volum de vehicles, especialment els caps de setmana.

Margall ha recollit les dues propostes de millora de les infraestructures i reconeix que "ja és hora" que es posi fil a l'agulla especialment en la qüestió del soterrament del pas per evitar les línies del tren. "No hi pot haver cap mena de debat quan parlem de temes de seguretat i, per tant, per Esquerra Republicana treballarem per resoldre aquest greuge que pateixen els veïns i veïnes de Ripoll cada dia", ha destacat el diputat.

En aquest sentit, el secretari d'organització d'ERC a Ripoll, Quico Terradellas, ha recordat que es tracta d'una mesura que ja portaven al programa electoral, i lamenta que ja hi ha hagut diverses morts en aquest punt per accidents.

En aquest sentit, també han emfatitzat la importància de millorar l'encreuament entre la C-17 i l'N260 a la sortida de Ripoll. Una zona on hi ha "una alta sinistralitat", ja que es tracta d'una zona molt transitada.

Impulsar una oficina parlamentària

A l'acte també hi ha assistit la nova secretaria general de la Federació de Girona, Laia Cañigueral, que ha explicat que un dels objectius del partit a Girona és impulsar una oficina parlamentària. "Es tracta d'una eina al servei dels gironins i gironines que ens serveix per fer territori, escoltar i recollir reivindicacions i demandes. Esquerra Republicana volem ser útils a la ciutadania", ha dit la secretària general de la Federació de Girona.

Està previst que els representats d'Esquerra Republicana de les comarques de Girona es trobin amb el grup municipal Tots Fem Ribes-AM per donar suport a la iniciativa de procés participatiu on s'han recollit les peticions de veïns i veïnes de Ribes de Freser respecte la línia R3.