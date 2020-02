L'atenció a menors, en qüestió

Joves estrangers que han migrat sols disconformes amb l'atenció que reben, educadors socials de centres de menors que treballen amb condicions laborals que qualifiquen d'indignes i una federació d'entitats –com les que contracten aquests professionals– dedicades a infants, joves i famílies en risc d'exclusió o de desemparament que troben del tot insuficient el pressupost de la Generalitat per a Infància. Tres vèrtexs d'un mateix triangle que ahir van fer sentir la seva veu davant la seu del Govern català a Girona.

El col·lectiu migrant es va reivindicar a través dels residents del centre de primera acollida Estany, de Sant Gregori, que gestiona la Fundació Diagrama i al migdia es van reunir amb la directora dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers socials i famílies, Marta Casacuberta, tal com ella mateixa s'hi va comprometre dimecres a la tarda.

Llavors, gairebé tots els nois que viuen al centre –vint-i-tres de trenta menors, però també majors d'edat que participen en un allargament de les mesures de protecció– es van rebel·lar contra l'expulsió d'un company de 18 anys i es van presentar a la seu del Govern amb l'objectiu de parlar amb un responsable d'Infància. Una hora i mitja més tard, els joves en van marxar amb la perspectiva de discutir, l'endemà, amb Casacuberta una sèrie de fets que consideren que vulneren els seus drets.



«Prou racisme institucional»

Amb aquest objectiu, poc abans de dos quarts de dotze del migdia, una vintena de nois van arribar a la Generalitat –on persones i entitats que els donen suport van rebre'ls amb aplaudiments– i, a dalt l'escala, van desplegar una pancarta on es llegia «Prou racisme institucional». Igual que dimecres, el grup va fer a peu el trajecte de Sant Gregori a Girona.

Abans que una delegació de cinc nois es reunís amb la directora territorial d'Afers socials, l'activista Mostafà Shaimi va posar en antecedents els assistents i va assegurar que les males condicions que els joves denuncien «no són una situació excepcional» perquè «hi ha maltractament als centres, n'hi ha que intenten fer una bona feina –va dir–, però altres com els de Diagrama són flagrants». Shaimi va explicar que els seus responsables van impedir celebrar una assemblea dimecres a la nit per elaborar el llistat amb les demandes que volien transmetre a Marta Casacuberta, tal com van acordar amb ella. Les seves denuncies inclouen que les condicions de l'Estany s'assemblen més a les d'un centre d'internament que d'acollida, que alguns d'ells no tenen accés a formació, no poden relacionar-se amb l'entorn i els amenacen constantment amb expulsar-los, un fet que –van dir– s'agreuja amb els majors d'edat.

Després de més dues hores de reunió, Treball, Afers socials i Famílies va informar que comprovarà i atendrà les queixes dels joves. A més, Casacuberta es reunirà els pròxims dies amb responsables de la Fundació Diagrama i tècnics de la Conselleria visitaran el centre Estany –que rep subvencions d'Infància– per tal de constatar quin és el seu funcionament.

Per Mostafà Shaimi, integrant de Girona Acull i l'Espai Antiracista Salt-Girona –que avui es trobarà amb la directora territorial–, la resposta de Casacuberta no els satisfà perquè no encara «la qüestió principal, el maltractament dels joves», als quals «el sistema expulsa sense treball ni possibilitats de derivació a un servei que doni resposta a necessitats bàsiques com l'allotjament, el menjar...». «Ens trobem amb joves al carrer», va remarcar. De fet, el noi expulsat perquè li van trobar un tall d'haixix a la butxaca hi estaria després de les quatre nits que la Generalitat li cobreix a l'alberg de Girona, si no fos perquè l'Espai Antiracista l'incorporarà als altres joves per als quals ha trobat una família d'acollida.

Shaimi va afirmar que «no hi ha un recurs adequat» per als menors migrants sols quan compleixen 18 anys. L'activista va argumentar que «l'allargament de mesures és una trampa perquè el jove signa un contracte per a la continuïtat al centre sense igualtat de condicions, ja que no té altre remei». «L'educació és un procés de transformació –va afegir–, no pot ser caixa o faixa, ells tenen dret a equivocar-se i els errors es corregeixen amb una tasca educativa». Shaimi va subratllar que «el problema de fons és que cap jove ha d'anar al carrer»; tampoc, va especificar, la minoria de casos de mal comportament extrem que –va aclarir– no és el cas que s'ha produït al centre de Sant Gregori.