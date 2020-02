La Fageda alerta d'un augment de dificultats en la integració de discapacitats

El president director de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ahir va alertar que l'actual política per al treball protegit fa augmentar les dificultats en la integració laboral de persones amb discapacitats. Colón va enumerar: el salari mínim en contínua puja, la manca d'ajuts públics per a places de treball protegit i la creença en la inserció laboral de persones amb discapacitat en llocs de treball convencionals com a generadors d'inestabilitat en empreses com la cooperativa La Fageda.

La Fageda és considerada un centre especial de treball perquè un 70% dels seus treballadors són persones amb alguna discapacitat en un grau superior al 33%. La diferència amb la major part d'empreses de treball protegit és que la seva producció va al consumidor final, mentre que el 75% de les empreses de treball protegit catalanes produeixen o fan serveis per a una altra empresa.

La falta de voluntat política, segons Colón, dona força a la possibilitat que l'empresa en un futur pròxim hagi de plantejar-se no llogar tothom que se li presenti amb un certificat de discapacitat, cosa que reduiria l'aportació social de l'empresa a la Garrotxa.

Colón va recordar que en el seu origen La Fageda va rebre un ajut de 48 milions de pessetes dels pressupostos públics per a la creació de 24 llocs de treball. Va apuntar que des de llavors va tenir ajuts de 12.000 euros per cada lloc de treball. El director de la cooperativa va assenyalar que si es tingués en compte la inflació des del 1984, l'aportació dels 12.000 euros d'ajuts per lloc de treball ara hauria de ser de 35.000 euros. Segons ell, els ajuts per lloc de treball es van acabar el 2010 amb les retallades de la Generalitat.

Va apuntar que una part del personal laboral de La Fageda és del tot incapaç d'amortitzar el salari mínim però que la cooperativa posa l'aportació social per davant del rendiment econòmic.



Empreses convencionals

Colón va apuntar que moltes persones de La Fageda no podrien estar en una empresa convencional. De fet, tot el procés d'elaboració i envasat dels productes està pensat per mantenir feines manuals que no requereixen un esforç muscular important. Va qüestionar la inserció de persones amb discapacitat en empreses convencionals perquè, segons ell, en molts casos les empreses busquen el rendiment econòmic.

Va valorar que l'eficàcia de l'empresa en el mercat i el fet de no tenir socis capitalistes per repartir els guanys són els principals garants de la cooperativa la Fageda. La Fageda ara dona feina a 281 persones amb discapacitat. El 79% tenen contractes indefinits.