Un gironí, indemnitzat amb 800 euros pel retard de 8 hores d'un vol internacional

Un gironí ha guanyat la batalla a l'aerolínia American Airlines després de patir un retard de vuit hores en el seu vol des de l'aeroport de Charlotte, ciutat de Carolina del Nord a els Estats Units, fins a Madrid.

El jutjat mercantil de Girona ha obligat l'aerolínia a indemnitzar un veí de Palafrugell amb 800 euros pels danys morals ocasionats pel retard. El fet de ser un vol internacional implica de facto que el Reglament europeu en matèria de reclamacions aèries queda sense aplicació. Amb tot, el passatger no queda indefens davant d'una eventualitat en el seu vol, sinó que hi ha diversos convenis als quals les companyies s'han d'acollir, el majoritari dels quals és el Conveni de Montreal.

Aquest reglament no estableix quantitats objectives en funció del retard que es vol reclamar, però fixa un límit d'uns 5.000 euros de responsabilitat per part del transportista. El reclamant ha de demostrar que ha patit un dany i un perjudici per poder rebre una compensació, que en aquest cas ha el jutjat mercantil ha considerat acreditat.

La companyia al·legava que no es podia haver produït dany moral al passatger perquè va facilitar una «ràpida gestió» de la situació atorgant un vol alternatiu. En canvi, el passatger va indicar el contrari apel·lant a la manca d'informació que va patir per part de l'aerolínia durant vuit hores. Així, la sentència indica que es compleixen els tres requisits en casos de reclamacions aèries: retard injustificable que obeeix a un simple interès de la companyia, la importància del retard i l'afecció a l'esfera psíquica acreditada.

Per tot això, conclou que li ha de pagar al passatger afectat els 800 euros que aquest reclamava més els interessos legals. Tot i no ser d'aplicació directa, el magistrat posa de referència el reglament europeu a l'hora de calcular la idoneïtat de la quantitat econòmica. D'aquest total, 600 són d'indemnització pel retard i el restant és per l'escala fins a Barcelona que va haver de pagar el demandant. La sentència és ferma i no es pot recórrer.



Poques reclamacions

L'advocat que ha dut el cas, Felipe Izquierdo, indica que «els passatgers poques vegades consideren fer una reclamació més enllà de la queixa al personal, i les aerolínies se n'aprofiten». A més, «poca gent sap que els vols internacionals també estan sota normativa en cas de retard, i les mateixes companyies són les primeres que intenten eludir cap mena de responsabilitat quan el reglament europeu no es pot aplicar», conclou.