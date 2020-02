Suspenen sis trens a Girona per un maquinista que es posa malalt

Renfe ahir es va veure obligada a cancel·lar sis trens de la línia de rodalies RG1 -que enllaça l'Hospitalet de Llobregat amb Portbou- perquè un maquinista es va posar malalt.

Es van veure afectats tres combois per cada sentit de la marxa. Són uns trens que havien de circular entre les vuit i quarts d'onze del matí per aquesta línia de Rodalies tan utilitzada per molts veïns que es mouen per les comarques gironines. La sorpresa la van tenir els usuaris quan en arribar a la seva estació els posava que s'havia cancel·lat el tren i havien d'esperar el següent.

Un usuari que havia d'agafar el tren de les 10.20 a l'estació de Flaçà per dirigir-se a Girona es va trobar amb el servei cancel·lat i va haver d'esperar el comboi següent, que no passava fins al cap d'una hora i que també anava amb uns 10 minuts de retard. Des de la companyia Renfe, ahir, es va assegurar que aquesta situació va estar derivada per un tema «puntual» d'un maquinista que per un problema no va poder prestar el servei.

L'empresa va subratllar que per intentar minimitzar la situació el millor possible es va decidir cancel·lar la circulació de tres trens per sentit de la línia de Rodalies de Girona, RG1. Van admetre que podrien haver enviat algun maquinista de reserva per cobrir el servei però van considerar que això podria haver causat afectacions en altres trens.



Mantenir la circulació a l'R11

La prioritat, segons Renfe, va ser mantenir la circulació a la línia R11, que enllaça les estacions de Barcelona Sants amb Portbou, ja que és on es hi havia més gruix d'usuaris en els moments de l'afectació. Aquesta situació és una més de les que molts usuaris pateixen sovint amb l'ús de les línies de Rodalies tant a les comarques de Girona com a la resta de Catalunya en els últims anys.

Des de Renfe es recorda que en cas de patir un retard es pot demanar la devolució express i se'ls retornarà l'import del bitllet. Una mesura que els usuaris poden fer en cas de patir aquest tipus d'inclemències, en el cas d'ahir, derivades per la baixa mèdica d'un dels maquinistes.