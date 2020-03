Adeu al Carnaval

Castelló d'Empúries i la Bisbal d'Empordà han celebrat les últimes grans desfilades i balls de Carnaval d'aquest cap de setmana. Divendres al vespre, Empúries va acollir una desfilada nocturna de carrosses i comparses amb una rua que va obrir la formació Tramuntakada, que també va ser l'encarregada de dinamitzar la sortida infantil d'ahir a la tarda. Ja a la nit, es va realitzar una altra desfilada i un ball a càrrec de Di-versiones, Band-Idos i Punxadiscos. Aquesta tarda, s'entregaran els premis de Carnaval a Castelló d'Empúries, dotats en mil euros.

Els guardonats es divideixen en tres categories entre les 22 carrosses i les 1.400 persones que s'hi han inscrit enguany. Les modalitats són carrosses, comparses i Flor i Nata; entre les dues primeres es reparteixen tres primers premis de 250, 150 i 100 euros, mentre que el tercer és honorífic i no està remunerat.

Pel que fa a la Bisbal d'Empordà, la gran cita de Carnaval a la població baix-empordanesa es va celebrar ahir, amb una jornada que va arrencar, al migdia, amb un vermut musical a càrrec de la formació The Best Of i organitzat per la Colla Sense Vàlvules.

La rua de carnestoltes va arrencar a les quatre de la tarda del Terracotta Museu i va recórrer diversos carrers fins arribar al passeig Marimon Asprer. Allà, davant el Teatre Mundial es va realitzar l'últim ball de les colles. La jornada va culminar amb la Festa de Carnaval del col·lectiu bisbalenc Els Voltors.