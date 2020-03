Infermeria estrena programa de pràctiques a un camp sahrauí

La facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona ha engegat, per primera vegada, un programa per fer pràctiques a un camp de refugiats sahrauís de la província de Tindouf, al sud-oest d'Algèria.

Dues estudiants de quart i últim curs de carrera, Maria Vila i Marta Sales, han estat les primeres en debutar al programa, i aquesta setmana ja s'han instal·lat a casa d'una família del camp de Smara.

Es tracta d'un dels cinc camps –anomenats wilayes– d'aquesta «república en el desert», que imita els noms de les ciutats del Sàhara Occidental ocupat pel Marroc (Aaiún, Smara, Bujdur, Auserd i Dajla), d'on provenen les desenes de milers de refugiats.

Així, doncs, Vila i Sales treballaran quinze dies a l'hospital principal de Smara i, durant la resta de setmanes, faran rotació per diversos dispensaris que hi ha repartits en diferents àrees del camp, les daires. Aquesta estada els convalida les pràctiques curriculars de lliure elecció, que permeten als estudiants triar una especialitat en la qual vulguin aprofundir-hi. En aquest cas, el conveni que ha signat la UdG els convalida els crèdits com a especialitats de materno-infantil i d'atenció primària, anomenada comunitària.

D'aquesta manera, les estudiants tindran l'oportunitat de treballar amb protocols d'embaràs i de nounats, entre d'altres, que s'adapten a les circumstàncies del camp. A més, segons el conveni, hauran d'entregar una memòria de les tasques realitzades durant l'estada, i també hauran de redactar un diari reflexiu sobre les experiències personals amb la cultura sahrauí.



Futur conveni d'intercanvi

Tot i que la província de Tindouf no té cap universitat, els refugiats sahrauís poden estudiar a una escola d'infermeria. De fet, van ser els mateixos estudiants i infermers dels camps els que van impulsar la iniciativa d'obrir les portes en l'àmbit internacional per fer front al gran volum de feina. «Poder veure una altra manera de fer i de viure és una gran oportunitat per a les estudiants», va explicar a Diari de Girona Laia de Castro, una de les coordinadores del programa. A banda de voler consolidar el conveni, la perspectiva de futur és que acabi evolucionant a un intercanvi, on els estudiants de l'escola d'allà també puguin venir als hospitals de Girona per fer-hi pràctiques, sota el paraigües de la UdG. Inicialment, la intenció era establir un conveni amb una universitat de la regió dels camps de refugiats, però davant l'absència de centres homologats, van acabar signant-lo amb l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS).



Història dels camps

Els camps de refugiats de la província de Tindouf es van crear fa uns quaranta anys després que les forces marroquines ocupessin el Sàhara Occidental i provoqués la fugida de moltes famílies cap a Algèria. El 1991 el Front Polisario sahrauí i el Regne de Marroc van signar un alto el foc sota la promesa, emparada per les Nacions Unides, de celebrar un referèndum. Mentrestant, van anar organitzant una estructura administrativa –articulada des del centre de Rabuni–, i que compta amb un parlament, els seus propis ministeris i sistema sanitari, amb hospitals i dispensaris.