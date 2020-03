L'oferta turística i gastronòmica de la Costa Brava i el Pirineu es mostren a Navarra

La Costa Brava i el Pirineu gironí, així com la gastronomia de les comarques de Girona, s'ha estat promocionant a Navarra aquest febrer. Entre els dies 21 i 23, a la ciutat de Pamplona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va promocionar l'oferta turística gironina en la quinzena edició de la fira internacional Navartur, que acull uns dos-cents expositors i rep 40.000 visitants. Alhora, el FoodTrex va acollir també representació gironina.

A Navartur, des d'un espai promocional propi de 42 metres quadrats, compartit conjuntament amb Castelló d'Empúries-Empuriabrava, Blanes, Begur, Torroella de Montgrí-l'Estartit i Calonge-Sant Antoni, es van donar a conèixer rutes de senderisme i cicloturisme per la demarcació, esdeveniments gastronòmics i culturals, el calendari d'esdeveniments esportius internacionals del territori, l'àmplia oferta d'allotjaments de la destinació i les novetats en productes i serveis turístics de la demarcació per a la temporada 2020.

Paral·lelament a Navartur, tenia lloc el FoodTrex, un congrés de turisme gastronòmic. El Club d'Enogastronomia de la Costa Brava i el Pirineu de Girona va participar en una taula rodona sobre «Entidades públicas y privadas y su papel de apoyo a la comercialización» juntament amb una representant de Turisme de Gran Canària, una de Nova Escòcia del Canadà i el promotor del projecte europeu transfronterer «POCTEFA-Gaturi» de Navarra. Posteriorment, va tenir lloc el Networking Cities B2B per establir contacte amb quinze operadors i agents.



Turista d'alt poder adquisitiu

El turista de Navarra que visita la demarcació de Girona té un perfil familiar i és d'alt poder adquisitiu. Acostuma a buscar destinacions on passar les vacances sense intermediaris i s'hi desplaça majoritàriament per carretera en vehicle propi. Li agrada conèixer espais d'interès natural, descobrir la gastronomia i els productes locals i aspectes culturals del territori. És un visitant interessat en la pràctica d'activitats de turisme actiu a la natura com, per exemple, el senderisme. Pel que fa a l'allotjament, el turista navarrès s'allotja majoritàriament en establiments hotelers, cases de turisme rural i apartaments.

La promoció turística en el mercat basc continuarà amb la participació a la fira Expovacaciones de Bilbao, del 24 al 26 d'abril.