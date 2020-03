Sant Jaume de Llierca proposa construir la planta de residus al polígon Politger nord

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha proposat ubicar la planta de triatge de residus al polígon de Politger. Es tracta d'una zona molt més allunyada del poble i del riu Fluvià que la finca de Can Coma de Baix, on ara està previst posar-la.

En declaracions a Ràdio Olot, l'alcalde, Jordi Cargol, va plantejar que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca està disposat a ampliar el polígon de Politger nord amb noves parcel·les i que en una d'aquestes hi cabria la planta de triatge.

L'octubre del 2016, l'Ajuntament, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Agència Catalana de Residus ja van fer públic un pacte per ubicar la planta de triatge en una parcel·la del polígon de Politger sud. Això no obstant, al cap d'un any van haver de desistir perquè l'empresa TAVIL els va manifestar que necessitava els terrenys per a la seva expansió.

Després, el Consell Comarcal va continuar amb la idea inicial d'ubicar la planta a Can Coma de Baix. L'argument principal era que ja tenia un pla especial urbanístic aprovat. Llavors, el Consell de la Garrotxa va fer públic que esperaria la resolució dels recursos que havien presentat l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l'Associació Naturalista de Girona al TSJC contra la ubicació de la planta a Can Coma de Baix.

El veredicte es va fer públic el 7 de gener. El resultat va ser que el Consell Comarcal de la Garrotxa pot fer la planta de triatge a Can Coma de Baix sempre que respecti els espais protegits i ampliï els accessos. La sentència dona la possibilitat de fer la planta a Can Coma de Baix, però obliga el Consell Comarcal a fer un pla especial urbanístic nou.

Abans de la resolució judicial, el president comarcal, Santi Reixach, havia remarcat la seva disposició al diàleg amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. Per això, en els dies següents van tenir lloc reunions entre tècnics del Consell i de l'Ajuntament.

El 3 de febrer es va produir una altra novetat important: l'Ajuntament de Sant Jaume va anunciar que havia presentat un recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Suprem.

El principal argument del recurs és el fet que cap de les planificacions existents de la comarca de la Garrotxa exposa la necessitat de posar una planta de triatge a Sant Jaume. A més, indiquen que la sentència del TSJC no tracta prou bé un problema de filtracions presentat per l'Ajuntament de Sant Jaume durant el temps de presentació de proves. També consideren que la sentència no tracta prou bé un estudi universitari presentat per l'Ajuntament.

El recurs ha posat altra vegada el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca a l'espera d'un veredicte. La sentència pot tardar perquè el Tribunal Suprem primer ha de notificar si accepta el recurs. Es tracta d'un tràmit que pot durar sis mesos. Després, ha d'estudiar les reclamacions i emetre la sentència.

Mentrestant, la proposta de l'Ajuntament de Sant Jaume obre una porta de negociació que allunya la planta de Can Coma de Baix i l'acosta a la resolució d'un conflicte d'àmbit comarcal que fa més d'una dècada que dura.