Un únic encertant del Cuponàs de l'ONCE a Olot guanya nou milions d'euros

L'últim Cuponàs de l'Organització Nacional de Cecs (ONCE) ha deixat nou milions d'euros a Olot, on el principal premi del sorteig celebrat el divendres 28 de ­febrer es va vendre a un únic ­en­certant. El número premiat va ser el 52.605, pertanyent a la sèrie 067.

L'ONCE va informar, a través d'un comunicat, que el guanyador –de qui ahir es desconeixia la identitat– va triar personalment el número i que la venedora, Margarita Puig Balló, el va processar a l'instant mitjançant una terminal de punt de venda (TPV). El quiosc que va repartir la sort es troba al número 21 a carrer Sant Rafel, de la capital garrotxina.

Puig ja ha venut altres butlletes guanyadores, com ara un sou de 2.000 euros durant deu anys a la plaça del Mercat d'Olot. En aquella ocasió, coincidint amb el Nadal del 2016, la responsable del punt de venda de l'ONCE va vendre un full de deu números entre els quals hi havia la sèrie premiada.

A banda d'Olot, el sorteig de l'ONCE d'aquest divendres també va deixar cinc cupons premiats amb 40.000 euros cadascun a Tarragona.

Fa poques setmanes, un altre Cuponàs de l'ONCE també va deixar premis a Lloret de Mar i Banyoles. Concretament, entre les dues poblacions el sorteig del 7 de febrer va repartir 340.000 euros. En aquest cas, els cupons guanyadors d'aquesta loteria es van vendre a la plaça dels Turers de la capital del Pla de l'Estany i a la de Germans Maristes, de la Selva Marítima.

A Banyoles, es va vendre un cupó premiat amb 40.000 euros i sis més de valorats en 25.000 cadascun; és a dir, 190.000 euros en total. Pel que fa a Lloret, la venda va ser de sis cupons més premiats amb 25.000 euros, també. Es van repartir, doncs, 150.000 euros a la població selvatana.