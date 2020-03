Les altes temperatures mitjanes de l'hivern baten rècords a les comarques gironines

Les altes temperatures d'aquest hivern a les comarques gironines superen rècords històrics. Girona ha registrat aquest any l'hivern més càlid des que se'n tenen dades (que es remunten a l'any 1884). Així ho confirmen les dades recollides pel meteoròleg col·laborador amb el Diari de Girona, Gerard Taulé, que indiquen que la temperatura mitjana durant aquesta tardor-hivern ha estat d'11,5 ºC a l'observatori meteorològic Girona-Sèquia. En comparació amb el segle passat, on la mitjana de temperatures en els mesos d'hivern se situava en 7,9 ºC, aquest any la xifra se situa 3,6 ºC més elevada.

Tan sols en un dels mesos d'hivern la temperatura mitjana ha baixat dels 10 ºC, fet que per Gerard Taulé indica que «el centre de Girona s'està tornant subtropical». Les màximes també s'han situat molt altes per ser hivern, i s'han registrat valors per sobre dels 20 ºC durant 8 dies. La màxima absoluta va tenir lloc el dia 3 de febrer, en què es va arribar a 25,7 ºC. En aquest cas no es va superar, però, el rècord del 15 de febrer del 2007, quan la temperatura màxima va arribar als 26,5 ºC.

El mes de febrer del 2020 també ha trencat estadístiques. Amb una mitjana de 13 ºC a l'estació de Girona-Sèquia ha superat el febrer del 2017, que amb 12,2 ºC era, fins ara, el mes d'hivern amb una mitjana més alta des que se'n tenen dades.

També Salt ha registrat un febrer especialment calorós amb una mitjana de 12,2 ºC. Si comparem les xifres d'aquest any amb la mitjana del mes de febrer en el període 2000-2020, situada en 9,3 ºC, veiem que la xifra aquest 2020 es dispara, amb un increment de 2,9 ºC respecte a l'habitual.

A Banyoles, aquest període hivernal ha batut tres rècords meteorològics, segons l'observatori MeteoBanyoles. La temperatura mitjana aquest febrer s'ha situat en 10,7 ºC, la més alta en aquest mes des que es van començar a recollir dades el 1950. També s'ha superat la temperatura mitjana més alta tenint en compte tots els mesos d'hivern. Amb una mitjana de 10,7 ºC s'ha superat en 0,1 ºC els 10,6 ºC registrats el 2006-2007 que fins ara tenien el rècord. L'aigua de l'estany ha notat aquest augment de la temperatura de l'aire, i també ha trencat els registres, situant-se a 13,5 graus, el valor més alt des que es van començar a recollir dades.

Pel que fa a les pluges, el pas del temporal Gloria per les comarques gironines ha fet que se superés la mitjana de registres de pluja. En total han plogut 386,5 l/m?2;, 135 més de la mitjana, que se situa en 151,5 l/m?2;. Per mesos, però, les pluges es reparteixen de forma molt desigual. El febrer ha registrat tan sols 9,9 l/m?2;, una xifra baixa. En canvi, el mes de gener compensa aquesta escassetat, ja que amb el pas del Gloria entre dies 20 i 23 de gener va deixar una acumulació de 250,5 l/m?2;.



Cap gelada a Girona i Banyoles

Una altra de les dades rellevants que deixa aquest hivern calorós és l'absència de dies de gelada registrats en els mesos de tardor-hivern en cap dels quatre observatoris meteorològics situats al centre de Girona (Sèquia, Escola de Música, escola Doctor Masmitjà i plaça Poeta Marquina). Això vol dir que en tot l'hivern la temperatura mínima absoluta no ha baixat dels 0 ºC al centre urbà. Es tracta d'un fet inèdit a la ciutat, tot i que falten dades des del 1887 fins al 1911 i des del 1978 fins al 1997. La temperatura mínima absoluta registrada per aquestes estacions ha estat de 0,7 ºC el dia 12 de gener.

La mateixa tònica han seguit les temperatures a Banyoles. La capital del Pla de l'Estany tampoc ha tingut cap nit de glaçada durant el mes de febrer, segons dades de l'observatori MeteoBanyoles. A Salt les gelades han anat a la baixa. Tan sols hi ha hagut 5 dies d'aquest hivern en què el termòmetre baixés per sota dels 0 ºC a la vila. Es tracta també d'un fet excepcional, ja que habitualment es registra una mitjana de 26,6 dies de glaçada des de l'any 2000.