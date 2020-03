Jutgen per estafar 12.000 euros a una discapacitada a qui va conèixer online

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 8 anys de presó per estafar més de 12.000 euros a una veïna de Girona amb una discapacitat reconeguda del 75%. La fiscalia i l'acusació particular l'acusen d'un delicte d'estafa i d'un delicte d'extorsió i sostenen que, després de conèixer-se a través d'una web de cites per Internet, la va pressionar "amb insults i menyspreus" perquè li fes transferències i li va agafar la targeta per retirar diners i per fer compres "sense el seu consentiment". L'acusat ha assegurat que la dona li va deixar els diners voluntàriament i que tots els moviments bancaris van ser "consensuats". Atribueix la denúncia a "despit" i "venjança".

L'acusat i la víctima es van conèixer a través d'Internet, en una web de cites, i van començar una relació sentimental l'agost del 2015. Van estar junts aproximadament un any. La dona té una minusvalidesa reconeguda del 75% i la fiscalia i l'acusació particular sostenen que l'acusat la va extorquir "amb menyspreus" i "actituds amenaçadores" i li va arribar a estafar més de 12.000 euros.

Segons les acusacions, el processat vivia a Alacant i visitava la víctima, al seu domicili de Girona, un parell de cops al mes. "Tenint ple coneixement de la discapacitat que patia" i "prevalent-se de la relació existent entre ells", apunten les acusacions, va obligar la víctima a fer-li fins a deu transferències bancàries per valor de 4.225.

Al judici, la dona ha explicat que al principi li demanava diners fent servir diverses excuses, com que se li havia espatllat un electrodomèstic, que necessitava pagar el bitllet de tren per desplaçar-se fins a Girona o que el seu germà tenia una urgència. La denunciant ha assegurat que l'acusat, que li havia explicat que era empleat de banca, sempre li deia que li tornaria l'import i ella hi va confiar perquè n'estava enamorada.

La víctima, però, ha assegurat que "mai" li va deixar cap targeta de crèdit per treure diners del caixer ni per fer compres. També ha assegurat que ha estat pagant quotes d'uns microcrèdits que ella no havia sol·licitar. "Em va enganyar", ha afirmat.

Segons ha detallat la dona, el cas es va destapar el juliol del 2016 quan una filla seva li va demanar que li deixés diners per pagar una reforma. Aleshores, li va dir que no els tenia i que esperés que cobrés al mes següent. "La meva mare sempre ha estat molt estalviadora i no ha tingut mai problemes de diners, ens va estranyar que no ens pogués deixar el que li demanàvem", ha dit al judici una de les filles. Va ser llavors quan van decidir anar al banc per comprovar els moviments bancaris.

Tant la denunciant com la seva filla han assegurat que hi ha retirades de diners en efectius de caixers d'Alacant, on la dona diu que no hi ha estat "mai" perquè sempre era el processat qui es desplaçava, o reintegraments en horaris en què la víctima estava a l'hospital de dia. També van detectar altres moviments sospitosos com cobraments de viatges i altres compres.

"Quan em van portar l'extracte del banc em vaig quedar pàl·lida", ha dit la dona que ha afegit que va ser aleshores quan va lligar caps perquè, durant el temps de relació, havia trobat a faltar la targeta en alguna ocasió. "Ell em deia que se l'havia endut a Alacant per error, però jo no sabia que l'estava fent servir", ha ressaltat la víctima.

Segons ha explicat a la sala de vistes, es va sentir obligada també a deixar-li els diners que li va transferir perquè l'amenaçava amb trencar la relació o la "menyspreava" dient-li que cap altre home voldria estar amb ella.

Operacions bancàries "consensuades"

La versió de l'acusat és totalment oposada a la denunciant. Segons ha dit al judici, quan es van conèixer ell ja li va explicar que tenia una "situació econòmica precària" i ha assegurat que va ser la dona qui va insistir en pagar-li els bitllets de tren per poder-la visitar a Girona.

També ha dit que tenia intenció de tornar-li els diners que li havia deixat. "Teníem una relació pràcticament marital i de confiança plena", ha declarat el processat que culpabilitza a l'entorn de la denunciant, i especialment a un dels seus gendres, del trencament de la relació. "Em fustigaven", ha dit.

L'acusat assegura que havia decidit posar punt final a la relació per culpa d'aquesta mala relació amb la família de la dona i ha afirmat que estava viatjant a Girona per acabar-la cara a cara i per proposar-li a la denunciant una fórmula per retornar-li els diners "de manera fraccionada" perquè ell en aquell moment no tenia feina. Tan bon punt va arribar, però, els Mossos d'Esquadra el van detenir a l'estació perquè la víctima ja havia interposat la denúncia.

Segons la seva declaració, totes les transferències, els reintegraments i les compres van ser "consensuades" i ha negat que enganyés la denunciant. "De fet, és una persona a qui aprecio i de qui en guardo bon record", ha dit. El processat ha negat que insultés o amenacés la dona o que la menystingués dient-li que no estava a la seva alçada.

La fiscalia i l'acusació particular l'acusen d'un delicte d'estafa i un delicte d'extorsió amb agreujant de parentiu. La fiscal sol·licita 8 anys de presó i multa de 2.400 euros. També vol que indemnitzi la dona amb 12.226,2 euros pels diners que li va estafar presumptament. L'acusació particular demana la mateixa de presó per eleva la multa a 3.000 i la indemnització a 12.686,21. La defensa demana l'absolució.

El judici continuarà demà a la secció quarta de l'Audiència de Girona.