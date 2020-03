El TSJC torna la incapacitat retirada a una gironina per faltar a una prova a la qual no van citar-la

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha retornat la incapacitat a una noia invident a qui l'Estat havia retirat la prestació per no acudir a una prova mèdica a la qual no havia estat citada. El tribunal sosté que «no ha estat acreditat» que es donés cap cita a la perjudicada. Segons l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) -òrgan competent per fer les revisions- havia d'acudir a una prova perquè se li confirmés el diagnòstic de ceguera i amb això seguir comptant amb l'estatus d'invalidesa.

La noia va rebre la incapacitació per «gran invalidesa» l'any 2016, moment en què va començar a percebre una prestació per part de l'Estat, que està subjecta a revisions mèdiques periòdiques que es realitzen amb l'objectiu de determinar si el perceptor ha millorat o empitjorat la seva condició.

Així, la primera revisió de grau es va iniciar l'octubre de 2017, però es va acabar allargant més de mig any per l'encadenament de diverses proves per confirmar el diagnòstic. La primera cita va ser amb la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (SGAM), on va acudir sense informes mèdics, motiu pel qual se la va derivar a una clínica oftalmològica per realitzar una valoració. L'informe va reconèixer el diagnòstic que la va incapacitar, però se li van demanar proves complementàries per confirmar-lo. Les va realitzar a l'hospital de Figueres el desembre del mateix any, però l'optometrista va demanar una última prova que es va programar per a l'abril de l'any següent a l'hospital Josep Trueta de Girona.



Versions contràries

És en aquest punt del procediment quan les versions deixen de coincidir. L'INSS assegura que van citar la interessada per via telefònica, amb un missatge de mòbil i a través de correu ordinari. En no acudir a la cita, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) va concloure dos mesos després que no hi havia prou elements per confirmar el diagnòstic, i l'INSS va tombar-li la incapacitat permanent. La perjudicada va interposar una reclamació administrativa al·legant que no havia estat notificada d'aquesta cita en qüestió, i també va adjuntar un informe mèdic privat, però li van desestimar. En total el procés de revisió es va allargar deu mesos, a partir del qual va donar lloc al litigi judicial, que inicialment va donar la raó a l'INSS.



Retirada «sense fonaments»

La perjudicada va interposar una demanda contra l'INSS al Jutjat Social 1 de Figueres, que va determinar el març de l'any passat que «la injustificada incompareixença de l'actora a un reconeixement mèdic acordat fa necessari ratificar la decisió de l'INSS de deixar sense efecte la incapacitat permanent reconeguda i la prestació per falta de col·laboració de la interessada». En canvi, el TSJC, davant de qui la noia va recórrer la sentència, li ha donat la raó. I és que més enllà de posar en dubte que es produís la polèmica citació, el tribunal destaca la importància de les dues proves mèdiques amb valoració on se li reconeixien problemes d'agudesa visual, una de les quals dictamina que té una «pèrdua visual inespecificada».

Precisament destaca que la treballadora va presentar els certificats fent referència a la malaltia que pateix, dades que «fan evident la manca de fonamentació de la resolució de l'entitat gestora que conclou que s'ha produït una millora». De fet, la sentència subratlla que, per «raons de justícia material», el conjunt d'informes que completen la revisió d'aquest cas «situen la capacitat laboral de la treballadora prou lluny de la capacitat laboral plena que sorprenentment ha resolt l'entitat gestora».