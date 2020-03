El vent arrenca part del teulat del pavelló de Canet d'Adri

El vent ha arrencat part del teulat del pavelló de Canet d'Adri.



Els Bombers i personal de l'ajuntament estan treballant a lloc perquè molts dels elements han quedat escampats per camps del voltant.



Malgrat el fort ensurt, no s'han de lamentar ferits.



L'alcalde de la població Carles Espígol assegura que l'equipament municipal "no podrà obrir les portes durant els pròxims dies".



També ha explicat que han conegut el succés pels volts de quarts de nou del matí. En aquells moments, segons la xarxa CatMeteoinfo en aquest municipi del Gironès s'ha arribat a una ratxa de vent de 51,1 quilòmetres per hora.





Dia de vent i mala mar

Portbou: 139,68 km/hora

Ulldeter: 126,3 km/hora

Tosa d'Alp: 81 km/hora

Das: 80,28 km/hora

Olot: 76,3 km/hora

Banyoles: 74,8 km/hora

Molló: 74,5 km/hora

Santa Coloma de Farners: 74,5 km/hora

Castell d'Aro: 74,6 km/hora

La Bisbal d'Empordà: 68,76 km/hora

Anglès: 68,4 km/hora

Navata: 61,2 km/hora

Roses: 56,52 km/hora

Sant Pere Pescador: 50,04 km/hora

Puigcerdà: 46,44 km/hora

Però Espígol suposa que les destrosses s'han produït de matinada quan bufava més fort el vent.Concretament, el vent ha arrencat "" que té la coberta. Aquestes peces es troben escampades en camps de la zona.En saber-se de l'incident, l'ajuntament ha alertat els Bombers que s'han desplaçat ràpidament a la zona perquè estaven retirant arbres que havien caigut en una àrea propera, afirma el batlle.L'alcalde també ha subratllat que la zona afectada del sostre del pavelló és una àrea força gran però "afortunadament no s'han de lamentar ferits perquè les cases més properes són força lluny ja que el pavelló es troba en una zona força aïllada".Pels volts de les nou del matí, Bombers i personal municipal han treballat a la zona i han retirat els elements caiguts del pavelló.El batlle de moment no pot afirmar laperò assegura que tardaran dies a obrir l'equipament esportiu.Elseran protagonistes avui a les comarques de Girona.Al Gironès on el vent no és tan habitual com a zones de l'Empordà, s'ha registratTambé hi ha hagut forts cops de vent procedents del nord i l'oest en altres poblacions gironines, destaquen els següents registres:Les comarques amb més perill són la Selva, l'Empordà i zones del Ripollès i la Garrotxa.Fins a les nou del matí, els Bombers han treballat ja ambDestaca els fets del pavelló de Canet d'Adri i per exemple, una casa que li han caigut diverses teules, de Sant Feliu de Guíxols.