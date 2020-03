Cremen i boicotegen radars de Girona amb pintades independentistes

Nova acció del col·lectiu independentista anomenat l'Estaca.

Si fa uns 15 dies el seu objectiu era l'empresa Correus, aquesta nit i matinada s'han dedicat a cremar i boicotejar radars de les carreteres gironines.

A través del seu canal de Telegram han fet públiques imatges de diversos aparells destrossats arreu de Catalunya.

En un missatge a la xarxa social, el col·lectiu l'Estaca reivindica els fets i afirma que amb l'acció segueixen «fent via» a favor de la independència. Concretament afirmen que "mentre uns seuen a una taula de diàleg de futur incert i d'altres diuen que cal preparar-nos, nosaltres hem decidit anar fent via" i que trenquen "la normalitat fins que els nostres siguin a casa i Catalunya sigui independent".

L'acció d'aquesta nit i matinada s'ha concretat, segons les imatges difoses, en radars instal·lats a Cornellà del Terri, Banyoles, Bàscara, Llagostera, Llambilles, Cabanelles i Santa Cristina d'Aro.

En alguns dels radars hi han col·locat també cartells on es veu el símbol de trànsit d'un radar i diu "Via fora. Condueix amb responsabilitat".



Segona vegada

Aquesta és la segona vegada que el col·lectiu incendia radars a les comarques de Girona. A principis de desembre de l'any passat va reivindicar la crema d'aparells instal·lats a la Selva i l'Alt Empordà.