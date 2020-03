La Generalitat de Catalunya invertirà més de 118 milions d'euros a les comarques gironines

Els nous pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinaran 118.208.033 € a les comarques gironines, un increment del 27% sobre el pressupost del 2017, i el que suposa una inversió de 156 € per habitant. El 92,8% d'aquestes inversions aniran a càrrec dels departaments de Salut, Educació i Territori.

En la presentació dels nous comptes a la delegació de la Generalitat a Girona, el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos, va posar èmfasi en els quatre eixos generals d'aquests pressupostos que continuen el seu tràmit parlamentari després de superar la setmana passada el debat d'esmenes a la totalitat. «Els pressupostos volen garantir la màxima qualitat institucional i dels serveis públics, la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials del país, propiciar un creixement inclusiu apostant per la innovació, el coneixement i la dinamització econòmica i seguir un model de desenvolupament sostenible de zero emissions i residus», va afirmar Castellanos.

El pressupost 2020 està orientat als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i incorpora per primera vegada el càlcul de la despesa en infància i avança en la perspectiva de gènere.

Deixar enrere l'austeritat

Un pressupost que deixa enrere l'austeritat, superant els nivells de despesa corrent del 2010 en 2.135 M€, i que eleva la inversió pública en 419 M€. Castellanos va destacar que «són els primers pressupostos amb equilibri pressupostari i dèficit 0, el que permet revertir els ajustos pressupostaris, recuperar el pols inversor i anar reduint el nivell d'endeutament».

Per comarques aquest any 2020 el Gironès rebrà 35.170.872,39 €, la Selva 23.621.138,78 €, l'Alt Empordà 13.546.807,52 €, el Pla de l'Estany 13.538.390,66 €, el Baix Empordà 11.715.082,60 €, la Garrotxa 11.691.357.38 € i el Ripollès 9.936.923,59 €.

Algunes de les partides a destacar a comarques gironines són els 12,1 M€ destinats a la millora de la seguretat de la carretera C-66 a la Garrotxa, els 5,8 M€ per l'adequació de l'eficiència energètica de la planta de residus de Campdorà o els més de 7,1 M€ per a la construcció del nou institut de Vilablareix, el nou institut de Caldes de Malavella i l'ampliació de l'institut Josep Brugulat de Banyoles.

Més enllà de les inversions en projectes, el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, va voler destacar les despeses de personal: «Aquesta inversió més gran en el sector públic dels nous pressupostos, permetrà sumar 1.928 efectius de la Generalitat a la demarcació, 1.911 dels quals seran en els àmbits de la salut i l'educació».

La Generalitat posa a disposició tota la informació dels pressupostos per al 2020 en aquest web.

Uns pressupostos al servei de la ciutadania de Catalunya

El vicepresident del govern, Pere Aragonès, lliura el Projecte de pressupostos 2020, amb el mòbil i via AirDrop, al president del Parlament, Roger Torrent.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, assegura que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 són «una proposta al servei de la ciutadania de Catalunya, que no només fa front a les necessitats més urgents de la societat, sinó que també comença a dissenyar com serà la Catalunya del 2030». Durant la presentació del Projecte al Parlament de Catalunya, el vicepresident va manifestar que els nous comptes «estan dissenyats a partir de valors com l'equitat i la igualtat d'oportunitats, compromesos amb el bé comú i amb la prosperitat compartida».