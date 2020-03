El Govern es compromet a buscar solucions per als joves tancats a la UdG

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es compromet a analitzar "cas per cas" la situació dels joves que, des de dilluns a la tarda, s'han tancat a la UdG per reclamar a les administracions que es respectin els seus drets. Segons informen, representants del serveis territorials i de la DGAIA estan "en contacte" amb els organitzadors de la tancada per "visitar-los en breu" amb l'objectiu de "buscar una solució" per a aquests joves. El Departament nega les "greus acusacions" llançades els darrers dies que apunten a maltractament i racisme institucional a centres d'acollida o a "deixar sistemàticament al carrer els joves migrats sols que compleixen la majoria d'edat". "Són acusacions del tot infundades", afirmen.

En relació a la tancada d'un grup de joves a la Universitat de Girona (UdG), el Departament assegura que des dels serveis territorials estan "en contacte" amb els organitzadors per "visitar en breu" els nois que han decidit tirar endavant aquest acte de protesta. Aquesta trobada es farà, també, juntament amb representants de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

La finalitat, segons Afers Socials, és "escoltar els nois" i "conèixer la seva situació". Aquesta reunió també ha de servir per fer anàlisis "cas per cas" per saber si tot els joves són extutelats o si també n'hi ha que "no han passat mai pel sistema de protecció a la infància". "En qualsevol cas, la voluntat és buscar una solució, juntament amb les administracions locals, entitats i serveis socials, perquè aquests joves no dormin al carrer", assenyalen.

El Departament rebutja les acusacions abocades contra la feina feta, afirma que són "absolutament infundades" i nega que hi hagi "racisme institucional" als centres d'acollida de menors o que es deixin "sistemàticament" joves sense cap tipus de suport al carrer un cop compleixen la majoria d'edat.

Afers Socials posa xifres a la situació. Segons dades facilitades pel Departament, actualment la DGAIA està atenent 5.901 adolescents i joves immigrants sols, dels quals la meitat són majors d'edat (el 51%). Dels 3.014 nois i noies de més de 18 anys, per a 1.601 (el 53%) es fa l'acompanyament a través de l'Àrea de Suport i la resta (47%) són joves amb un expedient assistencial obert. A les comarques gironines estan atenent 589 infants i joves, dels quals també la meitat (el 51%) ja són majors d'edat.

El Departament també indica que a la demarcació, han creat 380 places per atendre infants i joves, de les quals prop de 200 són específiques per a nois i noies de 16 anys o més anys.

En relació a la reclamació dels joves que participen a la tancada de regularitzar la seva situació administrativa per poder treballar, la Generalitat recorda que la concessió de permisos de residència i de treball és competència exclusiva de l'Estat. "El nostre Departament ha criticat reiteradament la llei d'estrangeria i ha demanat la seva modificació perquè disposin de permís de treball per poder garantir la seva emancipació i no condemnar-los a situacions de vulnerabilitat", afegeixen.

Finalment, el Departament subratlla que l'increment de l'arribada de menors sense referents familiars a Catalunya suposa "un repte" per garantir l'acompanyament quan són majors d'edat. "Des del Govern hi ha una consigna clara, i és que a cap noi tutelat o extutelat que hagi passat pel sistema de protecció se l'abandona ni se l'expulsa del sistema", afirmen.

Això es fa per dues vies, segons el Departament, i és amb l'allargament de la mesura assistencial prolongant l'estada al centre de protecció a la infància o fent un acompanyament a través de l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat que dona suport tècnic i educatiu en habitatge (pisos de suport), inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic a joves d'entre 16 i 21 anys.

Segons la Generalitat, es fa un "seguiment personalitzat" de cada jove, basant-se en un compromís (el pla de treball individual) que "marca el camí cap a l'autonomia personal".

Afers Socials precisa que, tant per acollir-se a l'allargament de mesura com per tenir el seguiment de l'Àrea de Suport, els nois i noies han de complir uns requisits de convivència, respecte i compliment d'objectius socioeducatius que es treballa amb la unitat corresponent. Quan hi ha un incompliment, el jove "no pot seguir a dins del centre o pis on viu" i deriven l'expedient als serveis socials del municipi on resideix. El Departament defensa que "en cap cas hi ha desatenció" i que es busquen "mecanismes i garanties" perquè continuï rebent "l'ajuda que li correspon".