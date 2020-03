Jutgen un acusat d'estafar més de 12.000 euros a una dona amb discapacitat que va conèixer en una web de cites

L'Audiència de Girona va encetar ahir el judici contra un home acusat d'estafar més de 12.000 euros a una veïna de Girona amb qui havia tingut una relació sentimental i que té un grau de discapacitat reconeguda. La Fiscalia i l'acusació particular l'acusen dels delictes d'estafa i extorsió, pels quals li demanen 8 anys de presó, una multa de fins a 3.000 euros i més de 12.000 euros d'indemnització pels diners que presumptament li hauria sostret sense el seu consentiment i «sota coacció».

La víctima va declarar que es van conèixer en una pàgina web de cites l'agost de 2015 i que van iniciar una relació que va durar prop d'un any. A partir de la segona cita sosté que va començar a «reclamar-li diners», amb l'amenaça de tallar la relació si no ho feia. «Sempre em deia que ja me'ls tornaria, però aquest dia no ha arribat mai», va assegurar. L'home, al seu torn, va declarar que vivia a Alacant i que tots els diners prestats els va utilitzar per fer front a la despesa d'anar i venir a Girona i que només en casos puntuals va ser per pagar un electrodomèstic i unes sabates. «Des del primer moment ja li vaig fer saber que la meva situació econòmica era delicada, i ella sempre m'oferia ajuda, mai li vaig demanar res», va subratllar. De fet, la víctima denuncia que li va sostreure les targetes i que va fer múltiples transferències al seu nom, de les quals l'acusat només en reconeix dotze, i sempre «amb el seu consentiment». Va ser la filla de la víctima que va adonar-se dels fets després que la dona li digués que no podia deixar-li diners. «Mai havia tingut problemes econòmics i em va estranyar», va resoldre.