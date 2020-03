Risc groc per vent aquest dimecres a la demarcació

Una desena de províncies tindrà aquest dimecres avís per risc (groc) o risc important (taronja) per forts vents de fins a 130 quilòmetres per hora o per fenòmens costaners que provocaran onades de fins a 6 o 7 metres d'altura, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, el risc taronja per forts vents de més de 100 quilòmetres per hora afectarà Tarragona i Castelló. A més tindran avís groc per vents de fins a 80 quilòmetres per hora a Osca, Lleida, Girona, Tarragona, Castelló, València, Múrcia, Albacete, Mallorca, Menorca i Almeria.

Mentrestant, el risc per fenòmens costaners i fort onatge amb vent de força 8 i onades de 6 metres afectarà amb nivell taronja a Girona, Tarragona i Menorca. Amb avís groc per onades seran de fins a 4 a 5 metres a La Corunya, Cantàbria, Biscaia, Guipúscoa, Tarragona i Mallorca.

En general, aquest dimecres l'AEMET ha pronosticat precipitacions localment persistents a l'oest de Galícia i vents forts o amb intervals de fort a l'Empordà, Balears, Galícia, Alborán, sota Ebre i àrees de l'interior del terç oriental peninsular.

A la meitat nord-oest peninsular els cels estaran ennuvolats o coberts i amb precipitacions a Galícia, extrem nord-oest de Castella i Lleó, Cantàbric oriental i Pirineus.

Finalment, els vents bufaran de component oest a la Península i Balears i seran forts o amb intervals d'intensitat forta al litoral gallec i, en principi, a l'Empordà, Menorca, Mallorca, mar d'Alborán i interior del terç oriental peninsular. Alisis a Canàries.