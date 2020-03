El vent arrenca part del sostre del pavelló de Canet

Les comarques gironines s'han vist afectades amb un nou temporal, en aquest cas de vent, un mes després dels efectes de la gran borrasca Gloria. A Portbou es va registrar una ratxa de 132 km/hora, un vendaval que va arribar a arrencar part del teulat del pavelló esportiu de Canet d'Adri.

L'altre fet a ressaltar és que una dona de 66 anys va resultar ferida greu i va patir un traumatisme cranioencefàlic per la caiguda d'una teula mentre caminava pel carrer. Després de ser traslladada pel SEM a l'hospital de Palamós, va ser evacuada al Trueta per la gravetat de les ferides.

Vent a tota la província

El fort vent va afectar pràcticament tota la província però el Gironès, una zona no gaire avesada a aquests tipus de temporal, va rebre algunes ràfegues destacades, com a Sant Gregori, que van arribar als 85 quilòmetres per hora. A Canet d'Adri el temporal de vent va deixar literalment un «forat» al sostre de l'equipament esportiu la matinada de diumenge a dilluns i va obligar a mobilitzar els treballadors municipals i tots els efectius d'emergències, a primera hora del matí, quan els habitants del poble es van adonar dels fets. En aquells moments, segons la xarxa CatMeteoinfo -que recull dades d'estacions meteorològiques- en aquest municipi del Gironès es va assolir una ratxa de vent de 51,1 quilòmetres per hora.

Avís de tancar finestres

Els Mossos d'Esquadra fins i tot van haver d'avisar els veïns que tanquessin bé les finestres de casa per evitar que entressin a dins alguns dels elements despresos de l'edifici.

L'alcalde de Canet d'Adri, Carles Espígol, descrivia ahir com la violència del vent havia arrencat «diverses xapes del sostre del pavelló i la protecció de fibra de vidre». Les peces van quedar escampades en diversos camps de la zona i els Bombers i efectius municipals van haver de recollir-les i amuntegar-les.

Aquest succés no va acabar amb danys personals, com va subratllar el batlle, perquè «les cases més properes són força lluny, ja que el pavelló es troba en una zona força aïllada».El batlle ahir encara no va poder fer una valoració de la suma econòmica dels danys però va assegurar que tardaran dies a poder tornar a obrir l'equipament esportiu.

Sostre aixecat a Sant Gregori

A pocs quilòmetres de Canet, a Sant Gregori, els Bombers també es van haver de mobilitzar per l'aixecament de les planxes del sostre de la llar d'infants. En aquest equipament municipal es va moure una de les planxes del sostre però com va destacar l'alcalde, Joaquim Roca, es va actuar «a temps i amb la brigada ho hem pogut solucionar». També s'hi van desplaçar els Bombers, que van comprovar que no hi hagués més afectacions. L'estació meteorològica de Cartellà, nucli que per­tany a Sant Gregori, va registrar ahir una ratxa màxima de 82,1 km/h quan faltaven pocs minuts per a les nou del matí.

En aquesta població com a moltes altres de la província es va produir també caiguda d'arbres així com altres elements en carreteres i vials.

A Palamós, una dona va resultar colpejada al cap per una teula que es va desprendre del sostre d'un edifici del carrer del president Macià al voltant de dos quarts de deu del matí. El succés va obligar a activar els serveis d'emergències i el SEM la va traslladar a l'hospital de Palamós. A mig matí, un cop valorada la seva situació pels metges del centre sanitari, es va decidir traslladar-la a l'hospital Trueta perquè presentava un traumatisme cranioencefàlic greu.

A Sarrià de Ter, es va desprendre ahir al migdia una teula al carrer de la Rasa. En aquest cas, però, no va haver-hi danys personals sinó materials, ja que va trencar la finestra d'un cotxe.

Grans onades

La mala mar també va ser protagonista però no va causar problemes. La boia de Ports de l'Estat instal·lada al cap de Begur va registrar una onada de 8,13 metres d'altura a les deu del matí.