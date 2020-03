El col·lectiu independentista L'Estaca incendia nou radars de velocitat

Nova acció del col·lectiu independentista l'Estaca. Si fa uns 15 dies el seu objectiu era l'empresa Correus, la passada nit i matinada es van dedicar a cremar i boicotejar radars de les carreteres gironines. A través del seu canal de Telegram van fer públiques imatges de diversos aparells destrossats a la província i a altres punts de Catalunya.

A Girona van causar destrosses a almenys nou aparells. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, van rebre ahir la denúncia del Servei Català de Trànsit (SCT) -l'ens que instal·la els radars- i investiguen els fets per danys i incendis.

En un missatge a la xarxa social, el col·lectiu independentista L'Estaca reivindica els fets i afirma que amb l'acció segueixen «fent via» a favor de la independència. També ressalten que «mentre uns seuen a una taula de diàleg de futur incert i d'altres diuen que cal preparar-nos, nosaltres hem decidit anar fent via» i que trenquen «la normalitat fins que els nostres siguin a casa i Catalunya sigui independent».

L'acció de la passada nit i matinada es va concretar, segons les imatges difoses, en radars instal·lats en les principals carreteres de la província. Concretament, van incendiar cinemòmetres col·locats a Caldes de Malavella, Cornellà del Terri, Palol de Revardit, Bàscara, Llagostera, Llambilles, Cabanelles i Santa Cristina d'Aro. En el cas de Palol de Revardit, els independentistes van fer a miques amb les flames els dos aparells que hi ha a la carretera C-66 en els dos sentits de la marxa. En alguns dels aparells també hi van pintar de vermell estelades i van col·locar cartells i adhesius on es veu el símbol de trànsit d'un radar i un text que diu: «Via fora. Condueix amb responsabilitat».

Algun dels radars sabotejats, com mostra les imatges, estava embolicat amb un plàstic negre i, per tant, ja havia estat anteriorment objecte d'algun acte vandàlic que l'havia deixat en desús.

Aquesta és la segona vegada que el col·lectiu incendia radars a les comarques de Girona. A principis de desembre de l'any passat va reivindicar la crema d'aparells instal·lats a la Selva i l'Alt Empordà. Era el primer cop que el grup independentista sortia a la palestra, almenys a Girona. Llavors va actuar en aparells instal·lats en carreteres de la comarca de la Selva, com Santa Coloma de Farners o Riudarenes, i de l'Empordà, com Figueres o Siurana.

El grup llavors també ho va reivindicar a través de Telegram, on van assegurar que havien incendiat els cinemòmetres amb la «voluntat de derogar els límits recaptatoris de velocitat» i van afegir que lamentaven «l'ús abusiu de mesures repressores amb finalitat recaptatòria».