Els danys al sostre del pavelló de Canet d'Adri s'eleven a 124.000 euros

El pèrit de l'asseguradora va xifrar ahir en 124.000 euros els danys del pavelló de Canet d'Adri, després que la virulència del vent aixequés una part de la teulada i arrenqués diverses plaques del sostre i la protecció de fibra de vidre. Segons va explicar l'alcalde, Carles Espígol, aquesta suma es tracta d'una valoració inicial i que podria variar en els següents dies.

«Ara s'ha de netejar el teulat i recollir tot el que ha quedat penjat», va detallar a Diari de Girona. A més, va assegurar que l'interior de l'equipament estava en bones condicions i que, per això, hi posarien un tendall de lona de protecció mentre duressin les obres.

En aquest sentit, Espígol va calcular que en un mes i mig podria estar «tot acabat», ja que el vent només va afectar aquesta part de l'equipament –que es va començar a construir per fases el 2000–, i que ara hauran de mirar quina empresa se n'encarregarà. Pel que fa a la resta del terme municipal, hi va haver «arbres caiguts en carreteres de nuclis rurals que la mateixa brigada ja ha solucionat», segons va apuntar el batlle. Aquest incident no va acabar amb danys personals, ja que el pavelló es troba en una zona força aïllada.