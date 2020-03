El pressupost de la Generalitat per al 2020 inclou 1,5 milions per al futur Trueta

El pressupost de la Generalitat per al 2020 inclou una partida d'1,5 milions per al futur hospital Josep Trueta. Inicialment, l'executiu no preveia destinar-hi diners perquè el Departament de Salut encara no ha decidit l'emplaçament. Una "anomalia" que, segons l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, demostrava que per a la conselleria "no era una prioritat" i així ho van denunciar des de JxCat Girona al seu moment. Un cop confirmat aquest dimecres que sí que hi destinaran diners, l'alcaldessa ha mostrat la seva satisfacció. Es preveu que Salut anunciï aviat la ubicació del nou hospital. Des del govern de Girona s'han ofert uns terrenys a Domeny on continuen defensant com a millor opció si bé també hi ha un altre possible emplaçament a Salt.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha celebrat la partida per al futur Trueta tot dient que era "imprescindible" per tirar endavant "el més aviat possible un equipament de salut que és prioritari per a Girona i per a les seves comarques". I ha afegit que, amb aquest gest, la Generalitat es "posa al costat del territori".