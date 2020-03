Nou municipis gironins s'afegeixen a la llista de zones vulnerables per nitrats

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha elaborat un nou mapa de zones vulnerables per nitrats que afegeix 45 municipis de 19 comarques als que ja hi havia fins ara. Des del Govern s'indica que amb les dades de seguiment dels darrers anys, els canvis han estat "poc significatius" en la qualitat de les aigües subterrànies, per la qual cosa les localitats que ja hi havia al mapa es mantenen en la mateixa situació. La revisió s'ha fet a partir de l'informe quadriennal 2012-2015, dels resultats de les xarxes de control dels Programes de Seguiment i Control duts a terme per l'ACA fins al 2018 i de les dades de nitrats provinents del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya del Departament de Salut.

Així, els nous municipis que es consideren dins les zones vulnerables per contaminació per nitrats són Àger, Artesa de Segre, la Baronia de Rialb, Os de Balaguer i Vilanova de Meià (els cinc a la Noguera); Alforja i Maspujols (al Baix Camp); Barberà de la Conca, Blancafort, Montblanc, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Sarral, Senan, Solivella i Vilaverd (a la Conca de Barberà); Bellprat, la Llacuna, Sant Pere Sallavinera i Santa Maria de Miralles (Anoia); Bellver de Cerdanya (Cerdanya); Bescanó i Sant Gregori (Gironès); Cabra del Camp (Alt Camp); Calders (Moianès); Calonge i Sant Antoni i Palamós (Baix Empordà); Cantallops (Alt Empordà); Castell de Mur (Pallars Jussà); Castellar del Vallès (Vallès Occidental); Centelles (Osona); Creixell i Roda de Berà (Tarragonès); Falset (Priorat); Mediona, Pacs del Penedès, Sant Martí Sarroca i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès); Maià de Montcal, Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i la Vall de Bianya (Garrotxa); l'Ampolla (Baix Ebre), i Sant Pere de Ribes (Garraf).

En el cas de l'Ampolla, la designació com a zona vulnerable passa a abastar la totalitat del municipi, excepte la part situada al marge dret del canal Nou de Camarles.

La Generalitat ha posat a informació pública la revisió de les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. Es disposa del termini comprès entre el 2 i el 20 de març per a consultar la informació de manera presencial a les diferents seus de l'ACA o bé per via telemàtica.