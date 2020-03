Adjudiquen la redacció de l'estudi per fer gratuïta l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera

El Govern espanyol va fer ahir el primer pas per alliberar de peatges l'autopista AP-7 entre Tarragona i la Jonquera, que ha de passar a ser gratuïta a partir de l'agost de l'any vinent.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va adjudicar ahir el contracte de serveis per redactar l'«Estudi previ sobre distribució de demanda de trànsit després de la supressió de peatge a AP-2 Saragossa-el Vendrell i AP-7 Tarragona–la Jonquera i necessitat d'actuacions en la Xarxa de Carreteres de l'Estat». Les concessions d'aquests trams finalitzaran el 31 d'agost de 2021, i en aquest moment la seva gestió revertirà a l'Estat.

L'objecte de l'estudi, el pressupost d'adjudicació del qual ascendeix a 538.467 euros, és recopilar els antecedents, la realització d'un estudi de trànsit i de mobilitat de l'entorn viari de l'AP-2 entre Saragossa i el Vendrell i en l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera, així com l'estudi d'altres dades bàsiques.

Aquest treball permetrà determinar les millors solucions per a les actuacions que s'hagin d'escometre per acomodar els canvis en la Xarxa de Carreteres de l'Estat a partir del moment en què s'alliberin de peatge les autopistes, com ara la remodelació d'enllaços existents o la implantació d'altres de nous.



Primer tram alliberat

L'alliberament del tram Tarragona-la Jonquera de l'autopista AP-7, que afectarà de manera clara les comunicacions a la província de Girona, suposarà, de fet, la gratuïtat entre la Jonquera i Alacant. El passat 1 de gener, el tram entre l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) i Alacant va passar a ser gratuït després de 48 anys de pagament de peatges. A les 00.00 hores de l'1 de gener, els operaris de l'autopista van aixecar les barreres i els conductors van poder començar a circular per la via de forma totalment gratuïta.

Amb la liberalització d'aquest tram, els 367 quilòmetres de l'autopista entre Tarragona i Alacant s'integraven en la xarxa estatal de carreteres d'alta capacitat gratuïtes i seran gestionats pel Ministeri de Foment sota els mateixos criteris que la resta. D'aquí a poc més d'un any, s'hi afegiran els 279 quilòmetres fins a la Jonquera.

Segons les dades de Foment, el tram de l'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i València té un trànsit mitjà de 22.707 vehicles diaris, en tant que entre València i Alacant transiten 20.124 vehicles. En tots dos casos, el període estival eleva aquestes xifres fins a gairebé 36.000 vehicles.

A banda de l'esmentat tram entre la Jonquera i Tarragona, hi haurà dues autopistes més de peatge que aixecaran les barreres a partir del 31 d'agost de 2021 i que tenen incidència en les comunicacions a Catalunya: l'AP-7 entre Saragossa i Mediterrani i l'AP-7 entre Montmeló i el Papiol, després d'expirar la concessió a Acesa.

El tram la Jonquera-Tarragona-València–Alacant ha d'emmarcar-se en l'itinerari que va rebre el nom d'Autopista del Mediterrani i que recorre tota la costa, des de la frontera amb França fins a Algesires (Cadis), al llarg de més de 1.300 km.