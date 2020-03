Continua el «degoteig» de casos a Girona

Quan es va detectar el primer afectat de coronavirus a Catalunya, la setmana passada, el Departament de Salut va pronosticar un «degoteig» constant de casos en els següents deu o dotze dies. Les previsions s'estan complint i, a més, des que el Covid-19 va arribar a Girona, divendres passat, han anat sorgint nous casos a la província gairebé cada dia. Ahir, el Departament de Salut en va confirmar dos de nous: un home i una dona de 52 i 53 anys, respectivament, que han estat amb contacte amb persones infectades amb el Covid-19.

En el cas de la dona, es tracta d'una professora de la Universitat de Girona (UdG), concretament de la Facultat de Turisme. Segons van confirmar fonts de la universitat, la dona feia dos dies que només anava fins al seu despatx perquè ja no es trobava bé. Pel que fa a l'home, només se sap que és resident a la ciutat de Girona.

Amb aquests darrers casos, la xifra total d'afectats per coronavirus a les comarques gironines s'eleva a sis; en tots s'ha pogut trobar l'origen de contagi i són de caràcter lleu. El primer cas es va detectar divendres de la setmana passada: una treballadora de l'Ajuntament de Girona, de 52 anys, que havia viatjat a Itàlia recentment. Seguidament, diumenge es van confirmar dues noies , de 20 i 16 anys, que també havien viatjat a les regions italianes afectades i, per últim, dilluns es va detectar Covid-19 a una noia de vint anys de Girona que havia estat en contacte amb un dels casos confirmats.

Paral·lelament, l'institut Santiago Sobrequés de Girona ha activat el protocol previst perquè una de les seves alumnes –concretament la noia de 16 anys– es va contagiar de la malaltia i s'ha convertit en el primer centre que ho fa a Catalunya.



Mesures higièniques a la UdG

La UdG va començar ahir una neteja «sistemàtica» de tots els espais per on ha passat la professora afectada pel coronavirus els últims dies. Ho va fer seguint les recomanacions de Salut Pública per tal d'augmentar «el grau de desinfecció» i evitar nous contagis. Bona part de la neteja es va centrar en el despatx que la docent freqüentava els darrers dies. Per altra banda, la insititució demana a la comunitat universitària que segueixi les «mesures preventives higièniques» per evitar nous contagis. Aquestes se centren, sobretot, en rentar-se les mans de forma periòdica.

En paral·lel, la universitat seguirà amb normalitat les classes i va garantir a la comunitat educativa que pot seguir «l'activitat acadèmica ordinària» sense problemes. A més, els emplaça a seguir totes les novetats a través de la Intranet i també el canal Alertes UdG de Telegram.

Per últim, emplacen a estudiants, professors i treballadors a trucar al telèfon 061 en cas que tinguin símptomes que incloguin febre, tos, malestar general o sensació de falta d'aire, i altres similars als d'una grip. A més, demanen que comuniquin noves afectacions a l'Oficina de Salut Laboral de la Universitat.



Professors «desinformats»

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) veu amb preocupació que el Departament d'Educació mantingui desinformats els docents sobre la propagació del coronavirus. La recent aparició d'un positiu a l'institut Sobrequés de Girona obre les portes a la inquietud entre pares, alumnes i professors. Des del sindicat no es vol alimentar l'alarmisme, sinó més aviat demanar al Departament d'Educació instruccions clares i actualitzades sobre com procedir en els centres docents. «I si no existeix un protocol clar al respecte, que el conseller expliqui els passos a seguir per part del personal dels centres catalans. La nostra societat no pot permetre la manca de previsió», reivindica el sindicat en un comunicat.

D'altra banda el sindicat republicà Intersindical-CSC creu que les baixes mèdiques per coronavirus s'han de considerar malaltia professional. Valora que l'anunci fet pel Ministeri de Treball de garantir la protecció de les persones treballadores durant aquests períodes d'aïllament, que les considerarà una «incapacitat temporal derivada d'una malaltia comuna», és «insuficient» per garantir els drets laborals.