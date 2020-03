Es doblen les agressions físiques a funcionaris a la presó de Figueres

Les agressions a funcionaris a la presó de Figueres, Puig de les Basses, s'han doblat aquest 2019 respecte de l'any anterior. El sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que ostenta el gruix d'afiliats a l'àmbit judicial, assegura al seu informe anual que dels 33 casos registrats el 2018 enguany s'ha passat a 66. Es tracta de la tercera xifra més alta a Catalunya després de les 149 de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) i els 75 de Quatre Camins (la Roca del Vallès).

El sindicat extreu les dades del Departament de Justícia, que comptabilitza les agressions que pateixen tant funcionaris com interns. En el primer cas, que és l'analitzat pel sindicat, s'inclou agressions d'interns a funcionaris lleus i greus, que en l'últim extrem requereixen baixa laboral. La majoria (38) són lleus, i 10 han estat de caràcter greu. En aquest sentit, Justícia concreta que es tracta d'agressions físiques que els treballadors han rebut directament o indirectament a través de baralles entre interns.

L'informe resol que els incidents han crescut de forma continuada des del 2007, el primer any que va començar a comptabilitzar-se, i la majoria (17) han tingut lloc al mòdul d'aïllament conegut com a Departament Especial de Règim Tancat (DERT) i la resta als diferents mòduls residencials o a la infermeria. L'informe diferencia les agressions consumades de les temptatives, i d'aquest últim grup se n'han registrat 18. L'informe sosté que en total es van produir 54 incidents, i que els funcionaris agredits van estar tres mesos i mig de baixa de mitjana. Si es distribueix per mesos, març i setembre contenen el nombre més gros d'agressions, amb nou i vuit casos, respectivament. El juny va ser l'únic mes que va tancar-se sense cap incident.

El sindicat sosté que a Figueres es cometen el 16% de les agressions i el 10,3% de les temptatives del total de les presons catalanes. El personal ha interposat un total de 32 denúncies al jutjat, 21 més que l'any anterior. D'altra banda, el nombre d'interns ha pujat des del 2017, passant de 760 a 772 el 2019.

El CSIF titlla de «preocupants» les xifres i demana millores com ara reconèixer els funcionaris com a agents de l'autoritat, millorar el material existent i comptar amb més personal. També demanen la convocatòria d'oposicions, ja que subratllen que fa 10 anys que no hi ha oferta pública i que el 27% de la plantilla supera els 55 anys a tot Catalunya.



Brians 1, líder

La presó de Brians 1 lidera el rànquing i registra 11 casos greus, xifra idèntica a la de Quatre Camins. Figueres ha registrat tres incidents més que Brians 2, i la presó de Dones a Barcelona és la que compta amb menys incidents, concretament sis, dels quals cinc són lleus i cap de caràcter greu. Les agressions han crescut un 6,5% a tot Catalunya respecte de l'any anterior.