Inspecció de Treball certifica la «cessió il·legal» de personal de Ryanair a l'aeroport de Girona

Inspecció de Treball ha certificat una «cessió il·legal» de treballadors de les agències Workforce i Crewlink a Ryanair a l'aeroport Girona-Costa Brava, a Vilobí d'Onyar. El sindicat USO va denunciar els fets a Treball i aquest ha realitzat diverses visites a la terminal gironina, on ha pogut comprovar que els treballadors contractats per Workforce i Crewlink responien a «l'empresa principal de Ryanair», com va detallar la secretària de comunicació d'USO-Ryanair, Lídia Arasanz.

Ara, el sindicat portarà el cas als tribunals i l'objectiu és que l'aerolínia irlandesa els contracti directament, un fet que comportaria la millora de les condicions laborals que tenen actualment aquests treballadors.

Arran de la denúncia del sindicat USO, Inspecció de Treball va visitar la terminal gironina i, després, va procedir a reunir-se amb Ryanair, Workforce i Crewline. A partir de les tres trobades, els tècnics van acabar coincidint en què les agències havien contractat treballadors, però que ambdues els havien posat a disposició de l'empresa principal; és a dir, des de Ryanair.

Inspecció de Treball remarca que ni Crewlink ni Workforce tenien cap control sobre els treballadors en qüestió a l'aeroport gironí, deixant-los a mans de l'aerolínia irlandesa. La normativa espanyola tan sols permet a les Empreses de Treball Temporal (ETT) fer aquesta cessió de manera legal, mentre que no és legal en les subcontractacions.

La secretària de comunicació d'USO-Rayanair, Lídia Arasanz, va detallar que, després d'aquesta resolució, emprendran mesures legals interposant una demanda als tribunals.

Això comportarà que els treballadors passin a formar part de la plantilla de Ryanair de forma oficial i, a més, recuperaran «de forma retroactiva algunes de les millors condicions laborals» que té l'aerolínia respecte de les agències que els havia contractat inicialment.