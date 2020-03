Nou municipis de la província, en el punt de mira per la contaminació de nitrats

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha proposat designar nou municipis més de la província de Girona –ja n'hi ha un centenar– com a zones vulnerables per contaminació de nitrats procedents del sector agrari. Es tracta de la nova declaració que ha sortit a informació pública fins al 20 de març i que, en el cas de comarques gironines, afecta poblacions del Gironès (Sant Gregori i Bescanó), el Baix Empordà (Calonge i Sant Antoni i Palamós), Alt Empordà (Cantallops) i Garrotxa (Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Maià de Montcal i Vall de Bianya). En el cas de la Vall de Bianya, l'enclavament de Sant Joan les Fonts ja estava inclòs però ara es vol ampliar a tot el terme municipal.



Normes especials per als ramaders

La declaració de les zones vulnerables comporta un règim jurídic específic i l'aplicació de mesures més exigents per tal garantir més protecció de les aigües i prevenir i reduir la contaminació dels nitrats a l'hora de fertilitzar el sòl i gestionar els fems dels animals.

Entre les normes previstes, s'obliga els ramaders a aplicar millores en l'alimentació del bestiar, com ara la disminució de proteïna bruta dels pinsos o la utilització d'aminoàcids essencials. El programa d'actuació –desenvolupat per decret i actualitzat el juliol de 2019– també preveu que les explotacions ramaderes siguin autònomes en quant a emmagatzematge i ús dels fems per a abonar extensions de terreny.

A més, han de disposar de tantes sitges com tipus de pinso diferents hi hagi simultàniament a les instal·lacions. Finalment, també s'està estudiant modificar les regles sobre els tipus de fertilitzants que es poden utilitzar o no en cada època de l'any. D'aquesta manera, la Generalitat regula la contaminació produïda pels nitrats d'origen agrari, i s'ajusta a la Directiva de la Unió Europea de 1991 per tal de reduir aquesta contaminació i prevenir-ne de noves.



Les 100 zones ja declarades

Aquests nou municipis quedarien inclosos juntament amb el centenar de municipis de la província designats fins ara al Decret 153/2019, del 3 de juliol de 2019. En el cas de les comarques gironines, les cent poblacions queden agrupades en quatre de les 13 àrees en què s'organitzen totes les zones declarades a Catalunya. A l'àrea 1, hi ha inclosos 35 municipis de l'Alt Empordà, 26 del Baix Empordà, 11 del Pla de l'Estany i una desena del nord del Gironès. A l'àrea 2 hi ha Blanes, juntament amb poblacions del Maresme. Després passa a l'àrea 7 per a la comarca de la Garrotxa, amb sis localitats i, finalment, l'àrea 8 amb onze municipis de la Selva i del sud del Gironès.