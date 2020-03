Totes les activitats del Dia Internacional de la Dona

Tot i ser diumenge, s'ha convocat una vaga feminista amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, per denunciar la discriminació salarial, la precarietat laboral, la violència masclista i sobrecàrrega de les tasques de cura que pateixen les dones. Com sempre, a part de les manifestacions unitàries, s'han convocat diverses activitats i actes commemoratius i reivindicatius, on la performance «Un violador al teu camí» és una de les activitats estrella d'aquest any.

Arbúcies

Diumenge 8 de març

10.30 h – II Marxa de les Dones. En acabar, performance «Un violador al teu camí». Plaça 1 d'Octubre

Blanes

Dissabte 7 de març

10.30 h – Visibilització de la dona a l'esport. Passeig de Dintre

12.30 h – Concentració per commemorar el 8M. Passeig de Dintre

Diumenge 8 de març

10.00 h – Jornada Dona i Esport. Ciutat Esportiva de Blanes

Figueres

Diumenge 8 de març

12.00 h – Feminitzant el nomenclàtor municipal: plaça dedicada a Isabel Clara Simó. Parc Bosc

12.00 h – Vermut musical. Placeta de la Rambla

18.00 h – Manifestació. Placeta de la Rambla

Girona

Dissabte 7 de març

12.00 h – Acte institucional commemoratiu del Dia Internacional de les Dones. Pati de la Diputació de Girona

18.00 h – Teatre «Com la vida mateixa» de l'Ateneu de la Dona de Vilablareix. Centre Cívic Pont Major

Diumenge 8 de març

8.30 h – XI Sortida de la Dona. Plaça de Sant Feliu

9.30 h – Jornada de l'esport femení. Plaça Catalunya, Plaça Salvador Espriu, plaça Calvet i Rubalcaba i Riu Onyar

10.00 h - Estiraments i manteniment «Despertar i enfortir el cos». Local Social de Torre Gironella

12.00 h – Manifestació convocada per la Plataforma Feminista de Girona. Plaça Independència

12.00 h – Ballem per totes. Plaça Independència

La Bisbal d'Empordà

Diumenge 8 de març

11.00 h – Projecció del documental «Les dones a les fàbriques bisbalenques». Teatre Mundial

13.00 h – Vermut musical, performance i micro obert. Carrer Ample

15.00 h – Putxero feminista. Ateneu Paquita

16.30 h – Projecció de «La increïble, però cierta, historia de la caperucita roja» i maniquin performance. Ateneu Paquita

17.00 h – Bus per anar a la manifestació de Girona. Pàrquing del Camp de futbol vell

18.00 h – Micro obert. Ateneu Paquita

Olot

Diumenge 8 de març

12.00 h – Castell de Dones. Plaça major

Porqueres

Diumenge 8 de març

12.00 h – Performance «Un violador al teu camí». Centre Cívic

14.00 h – Dinar de la Dona. Centre Cívic

Puigcerdà

Diumenge 8 de març

13.30 h – Concentració feminista. Plaça de l'Ajuntament

21.30 h – Sopar de dones. Hotel Park

Sant Pere Pescador

Diumenge 8 de març

17.00 h – Performance «Un violador al teu camí». Plaça Catalunya

18.00 h – Projecció «Enfemme» i debat amb l'autora Anna Cabré. Casal Cultural

21.00 h – Sopar de la Dona. Restaurant El Caliu

Santa Cristina d'Aro

Dissabte 7 de març

8.30 h – III Caminada per la igualtat entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Plaça Catalunya