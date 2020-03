El 43% de les ajudes d'urgència social a Girona són per pagar la llum

La impossibilitat de pagar el rebut de la llum motiva el nombre més elevat d'ajudes d'urgència social a Girona –el 43,14% de totes les que es donen–, seguit dels donats per pagar el consum d'aigua –el 28,42%–, el del gas –que representa el 25,77%– i la factura combinada d'aquest últim subministrament i l'electricitat –el 2,67%. Així ho recull l'últim Informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya, que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat acaba de fer públic tot i que es correspon al 2018.

Aquell any, 12.462 ciutadans gironins castigats per la pobresa energètica van rebre alguna prestació social per poder pagar els rebuts de subministraments bàsics a les seves llars. Aquesta xifra representa un 11,78% dels beneficiaris d'aquest tipus d'ajudes al conjunt de Catalunya.

Les dades mostren que la precarietat afecta més les dones, ja que el 58,89% de les persones a les quals es van concedir ajuts d'urgència social a les comarques gironines ho eren i el 41,11% restant, homes.

L'evolució dels pressupostos de les administracions locals és un altre element destacat inclòs en l'informe sobre els serveis socials, tot fent una comparativa entre 2015 i 2018. A Girona, els comptes socials superaven els 30,5 milions d'euros el primer d'aquests anys; el 2016, van baixar fins als 26,6 milions; per tornar a pujar el 2017 quan van passar, de poc, dels 31,2 milions i el 2018 es van sobrepassar els 33 milions d'euros.

Si es miren les dades corresponents a Catalunya, s'observa una reducció de la inversió municipal en serveis socials entre els anys 2017 i 2018, ja que es va passar d'un pressupost global de 557,58 milions d'euros als 555,73; però sí que va créixer en comparació amb el primer dels anys analitzats, el 2016, quan els comptes van pujar a 407,32 milions d'euros.