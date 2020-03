Una empresa cultivarà cànnabis terapèutic a Fornells

La societat Growboxco Pharma Ventures es va constituir fa poc més de tres mesos a Madrid i ja ha fixat Fornells de la Selva com a primer objectiu per començar la seva producció de plantes de marihuana medicinal –destinat al sector farmacèutic–, amb un equipament de tecnologia punta.

Segons va avançar a Diari de Girona el seu president, Iago Vázquez, es tracta d'uns contenidors que «ja estan preparats tant per fer la plantació com per fer la collita i l'assecatge», en unes condicions òptimes pel creixement del cànnabis i amb la tecnologia per tenir un millor control genètic. A més, afegeix, «t'estalvies els pesticides».

D'aquesta manera, no depenen de factors externs i meteorològics, a diferència del que passa amb les plantacions a l'aire lliure. «Nosaltres partim amb avantatge perquè amb aquest sistema no et limites a una sola o dues collites a l'any, sinó que en pots treure tres, quatre o totes les que vulguis», va assenyalar Vázquez, que consta com a administrador únic al Registre Mercantil. Concretament a Fornells de la Selva, l'empresa ha arrendat un terreny de 5 hectàrees amb opció d'ampliar-les fins a la vintena. «Ja vam firmar el contracte així que tot hauria d'anar bé», afirma Vázquez.

En aquesta extensió, tenen previst posar tres d'aquests contenidors amb plaques solars per a autoabastiment que, segons va descriure Vázquez, comptaran amb «emplaçaments per recarregar bateries de drons i gossos robòtics de seguretat de Boston Dynamics».

El sistema de contenidors –amb què es consideren «pioners»– ha estat desenvolupat per la societat estatunidenca del mateix nom, Growboxco, que va arrencar a Nova York i que manté constantment relació amb els seus socis de l'altra banda de l'Atlàntic, al Regne Unit i a Espanya, on s'han fundat dues empreses homònimes.

Interior d'un dels contenidors de Growboxco Pharma Ventures

Proveïdor a farmacèutiques



Un cop enllestida la collita, Growboxco té previst vendre-les a empreses farmacèutiques, que són les que s'encarreguen de manipular-la i fer l'extracte del cannabidiol (CBD), un dels 113 components cannabinoides que contenen les plantes de cànem i que té propietats terapèutiques per l'alleujament muscular, articulacions i altres malalties inflamatòries.

Segons confirma la mateixa empresa, ja tenen venuda tota la producció de la primera recollida, ja d'entrada, i l'alemanya Bayer es troba entre les compradores, tot i que aquest diari no ho ha pogut contrastar amb la farmacèutica.

Cobertura legal



El cultiu de la marihuana amb finalitats medicinals –a diferència de l'ús lúdic– està permès en la normativa espanyola i europea sempre que estigui per sota del 0,2% de concentració de THC (tetrahidrocannabinol), que és el principal component psicoactiu i que provoca l'efecte de «col·locar-se». Les llavors de Growboxco estan modificades genèticament i certificades per les venedores, amb menys del 0,2% d'aquesta substància.

Segons el lletrat José Luis Parra del bufet madrileny THC Abogados, especialitzat en cànnabis, la producció per a ús medicinal té uns «controls tremends» i «uns informes d'anàlisis molt estrictes». A més, només es permeten cultivar certs tipus de llavors que estiguin donades d'alta al portal europeu.

«Es necessita una llicència de l'Agència del Medicament, del Seprona (Guàrdia Civil) i una llicència municipal com en qualsevol cultiu, com muntar una jardineria», va aclarir Parra, que va situar el preu del CBD medicinal als 20.000 euros/litre.

L'alcaldessa de Fornells, Sònia Gràcia, va negar tenir coneixement de les intencions d'aquesta empresa.