Uns encaputxats encasten una grua contra una sucursal bancària de Riudellots

El robatori del caixer automàtic de Riudellots de la Selva ha tingut lloc en plena matinada. Els lladres, sis en total segons els testimonis, han arribat al poble poc abans de les tres del matí. Ho han fet amb un cotxe i amb una grua robada.

Allà, s'han dirigit fins a la sucursal del Banc Santander, situada a la cantonada entre la carretera C-25 i la Baixada de les Acàcies. Mentre uns feien guàrdia, els altres han entravessat la grua a la baixada, n'han desplegat la plataforma posterior i després han fet marxa enrere. La plataforma s'ha encastat contra la base del caixer –situat a l'exterior de l'entitat- i l'ha arrencat. Després, els encaputxats han carregat el caixer a la grua i s'han fet fonedissos.

El terrabastall ha alertat els veïns, que han donat l'alerta als Mossos d'Esquadra. Quan la policia ha arribat a lloc, però, els lladres ja havien fugit.

Els Mossos han obert una investigació i treballen per intentar localitzar els fugitius. També investiguen si aquest robatori té relació amb altres de similars que hi ha hagut a la demarcació darrerament i si al seu darrere hi ha més d'un grup criminal especialitzat en fer encastaments contra entitats bancàries.



El segon amb pocs mesos de diferència

Precisament, el robatori al Santander de Riudellots és el segon que viu el municipi contra una entitat bancària amb pocs mesos de diferència. I és que a finals de novembre, una banda de lladres va encastar un vehicle contra les oficines de 'La Caixa', situada a escassos metres del Santander (a l'altra banda de la carretera). En aquella ocasió, l'entitat va patir nombroses destrosses.

A mitjans febrer, uns lladres –en concret sis, com els d'aquesta matinada- també van estampar un cotxe contra la sucursal del Banc Sabadell de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) i van intentar endur-se'n el caixer automàtic. No van aconseguir el botí, però van marxar deixant l'entrada de l'entitat totalment destrossada.

I pocs dies abans, uns lladres van estampar un vehicle contra la sucursal del Banc Santander de Vilablareix (Gironès). Van destrossar la vidriera de l'entitat i aquí sí, van aconseguir endur-se'n el caixer automàtic sencer.