Excessos de velocitat per evitar la travessera de les Preses

L'Ajuntament de les Preses des de fa uns dies té un radar pedagògic instal·lat al polígon industrial. El radar primer estava instal·lat a la C-152 a la rotonda de la Nissan, a l'entrada al terme municipal per Olot però, fa pocs dies, el van treure i el van posar al polígon.

El motiu és que han detectat que alguns conductors fan servir el principal carrer del polígon per evitar la travessera de la C-152 per les Preses, sobretot, durant les cues que es produeixen els caps de setmana per accedir als túnels de Bracons des de la Garrotxa i a la inversa.

El semàfor ha servit per detectar vehicles que circulaven a més velocitat de la permesa. Fa pocs dies, l'alcalde de la localitat, Pere Vila (JuntsxCat), va fer una crida a la moderació de la velocitat des de l'emissora municipal, Ràdio la Vall.

87.000 vehicles en un mes

Segons fonts de l'Ajuntament de les Preses, en la suma de les dues ubicacions, entre el 15 de gener i el 13 de febrer, el radar ha detectat el pas de 87.000 vehicles. O sigui, van controlar una mitjana de 3.000 vehicles diaris.

A més de marcar les velocitats dels vehicles i aconsellar moderació als conductors, el radar aporta dades que serviran per les demandes d'elements per a la pacificació del trànsit a la travessera de la C-152 per la localitat. L'alcalde de les Preses, Pere Vila, s'ha queixat que des de fa uns tres anys està en tractes amb el Servei Català de Trànsit per aplicar mesures de pacificació a la travessera de les Preses. Ha demanat semàfors amb control de velocitat, que a la nit tingui preferència la troncal si no hi ha cap vehicle a les cruïlles, més semàfors i senyalització dels passos de vianants.

En els inicis i finals dels caps de setmana, es formen cues de cotxes a la travessera de les Preses. Es tracta dels vehicles que entren a la Garrotxa des de la Catalunya Central i la Zona Metropolitana i després tornen.

Els dies laborals, el trànsit canvia i hi ha força densitat de camions, vehicles comercials i vehicles de gent que es dirigeix al treball.

L'Ajuntament des de fa temps reclama la variant de les Preses com la solució als problemes de trànsit que pateixen. En la demanda de la variant se'ls ha afegit la plataforma veïnal Variant sí, rotondes no.