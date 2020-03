Un home amenaça amb un ganivet una dona a Olot

La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van reduir ahir a la tarda un home que havia amenaçat amb un ganivet una dona. Molt alterat a causa del seu estat psíquic, l'home va trobar la dona en un dels espais comuns del bloc de pisos número 61 de la carretera de les Tries. La dona amenaçada va informar de la situació que havia patit i de la greu alteració de l'home. L'avís es va produir cap a la una del migdia i al lloc dels fets hi van anar els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i el Servei d'Emergències Mèdiques. Davant de la gravetat del transtorn de l'home, la policia va optar per acordonar la zona per poder reduir-lo i fer-lo sortir de l'edifici sense perill. L'operació va durar fins a les quatre de la tarda sense que hi hagués ferits. Davant l'estat de l'home, una ambulància el va traslladar a un centre d'emergències de salut mental. El bloc de pisos on van ocórrer els fets té habitatges ocupats. Suposa un problema per l'Ajuntament que hi intenta trobar una solució des de fa temps. El bloc de planta recent es va construir durant l'època de la bombolla immobiliària.