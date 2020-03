L'Ajuntament de les Preses dona llenya a les famílies necessitades

Veïns de les Preses amb edat o necessitats podran recollir llenya gratuïta el pròxim dissabte, dia 7 de març, al polígon industrial. Fa pocs dies, l'Ajuntament de les Preses va comunicar als veïns que tenia llenya per repartir provinent dels treballs forestals fets a la forest de Múrria, també coneguda com la muntanya de Xenacs. Seixanta-quatre veïns van demanar llenya i no n'hi ha hagut per tothom.

L'Ajuntament ha hagut d'escollir i ha escollit les famílies amb necessitat i la gent gran com a benificiaris del repartiment de llenya. Durant els darrers mesos, s'han anat realitzant treballs forestals a la muntanya de Xenacs. Han consistit en una aclarida silvícola de millora i una estassada del sotabosc en les zones pròximes al restaurant i a l'extrem nord del camí dels bous.



Aprofitament forestal

A més a més d'aquests treballs de millora també s'està realitzant un aprofitament forestal de la pineda de pi roig. Motiu pel qual s'ha obert una pista de desembosc de la fusta.

La pista ha permès que també s'hagin pogut extreure les llenyes d'alzina i poder-la oferir als veïns del poble.

L'objectiu dels treballs silvícoles és la millora de l'entorn forestal de l'àrea recreativa sobre la base de disminuir la quantitat de sotabosc present i reduir la competència entre els arbres. D'aquesta manera, han millorat l'estructura general del bosc i la vitalitat dels arbres que queden. Els han fet més resistents a les ventades, les nevades i els focs. Els treballs han tingut ajuts de la Generalitat.