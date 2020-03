L'Espai Ter de Torroella clou el 2019 amb un 21% més de públic

L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) va registrar l'any 2019 un increment del 21% en el nombre d'espectadors respecte a la temporada anterior. En concret, es van guanyar 3.457 assistents, ja que es va passar de 16.080 a 19.537. Unes xifres que, segons l'Ajuntament de Torroella fan referència a la «programació estable» (54 espectacles) juntament amb la proposta d'activitats per als centres docents. El consistori va assegurar que el balanç confirma «la consolidació» de l'equipament com a «referent» de les arts escèniques a les comarques gironines. Així ho va destacar Josep Martinoy, regidor de l'equipament, que considera que això ha estat possible gràcies a «l'exigent i reflexionada» tria dels espectacles. Martinoy també va remarcar que s'han portat a terme un seguit d'accions de difusió i gestió de públics «molt eficients» sumat a la política de «preus i abonaments». En aquest sentit, creu que està orientada a «fidelitzar» i fer assequible l'assistència a espectacles «de primer nivell» sense necessitat de desplaçar-se a capitals.