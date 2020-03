Promouen la rehabilitació cardíaca a tota la província

Un dels objectius de l'associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor, Gicor, a part de fer de nexe entre l'Administració pública i la iniciativa privada en la promoció de diversos programes, és «treballar perquè més gent tingui accés a la rehabilitació cardíaca», segons han dit més d'una vegada. És per això que ahir van presentar la tercera fase del programa de rehabilitació cardíaca que s'està duent a terme a les comarques gironines i que beneficia tots aquells pacients que viuen lluny de l'hospital Santa Caterina –on es practica– i els permet accedir-hi amb més facilitat.

Girona compta amb un programa a través de la salut pública. Concretament l'equip de Santa Caterina és referent tant pels seus resultats qualitatius, com per aconseguir rehabilitar en fase 2 un 20% dels malalts (la mitjana d'Espanya se situa en un 5%). La fase 2 consisteix en un programa d'exercici físic, d'una durada de tres mesos, que forçosament s'ha de fer en un hospital, en aquest cas, al Santa Caterina.

Degut, d'una banda, a la distància geogràfica entre les poblacions de residència i l'hospital i de l'altra, a la reduïda capacitat del centre sanitari que ja omple la majoria d'hores amb els pacients de fase 2, l'índex de persones que poden accedir a una fase 3 és ara per ara molt baix. És en aquest punt on Gicor pren la iniciativa actuant com a complement de les diferents institucions públiques per dotar d'una oferta de rehabilitació cardíaca en aquesta darrera fase, que consisteix en un programa d'exercici físic de manteniment que no és necessari que es faci en un hospital.

L'associació compta amb l'ajut de l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb la cessió d'espais, Dipsalut, l'assessorament de l'equip de rehabilitació del Santa Caterina i el suport econòmic dels socis. No es descarta crear nous vincles amb altres consitoris.

La presentació es va fer ahir amb el president de l'associació, Josep M. Vidal, el Dr. Miquel Carreras, actual gerent territorial a Girona del Servei Català de la Salut i Eloi Arias, coordinador de la Unitat de rehabilitació cardíaca a l'Hospital Santa Caterina.