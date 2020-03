Torna el festival de curtmetratges a benefici d'Oncologia, a Girona

Els propers 14 i 15 de març se celebrarà a la ciutat de Girona la II Mostra Solidària de Curtmetratges Contra el Càncer (Moscca 2020) amb l'objectiu de recollir diners per la lluita contra aquesta malaltia. La Moscca és una iniciativa solidària impulsada pel gironí, Toni O. Prats, guionista i director, i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, l'Institut Català d'Oncologia, el Diari de Girona, els Cinemes Albéniz i l'empresa gironina König. La recaptació de la venda d'entrades es destinarà íntegrament a l'Institut Català d'Oncologia per tal d'ajudar en la lluita contra el càncer.

Durant dos dies, el cinema Albèniz Plaça de la ciutat de Girona acollirà dues sessions, d'una hora i mitja cadascuna, on es podran visualitzar catorze curtmetratges de diversos gèneres. En la confecció d'aquests curtmetratges hi han participat diversos autors nacionals així com alumnes de l'Escola Universitària ERAM.

Els curtmetratges que es podran veure són: Amandine, de J.C. Mostaza; Ca nostra, de Laia Foguet; Cántame mamá i Cruel de Toni O. Prats; Cariño, d´Ángel Gómez; Flor de invernadero, de Daniel Álvarez; La tercera parte, d'Alicia Albares i Paco Cavero; Ojos de neón, d'Adam Yadlovskyi, Orion, d'Ivan Mulero; Polvotrón 500, de Silvia Conesa; Qui estarà al llençol?, de David C. Ruíz i Marcos Fernández; Recuerdos de invierno, de Javi Araguz; Sonrisas, de Javier Chavanel; Suicidio, deNúria Sallés i Vesania, d'Elisabet Terri.

El preu de l'entrada serà de vuit euros per persona i es podran veure de dos quarts de 7 a les 8.