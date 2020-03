Alienació del patrimoni municipal del sòl

A l'acta de l'Ajuntament de Vilablareix, sessió de 12 de setembre de 2019, diu que es posen a venda una sèrie de parcel·les del municipi, fruit de l'aprofitament obtingut en el desenvolupament del sector Perelló Can Pere Màrtir. Vots a favor 9 ERC I JXC

Vots en contra 1 UxV

Abstencions 1 PSC.

Son les següents parcel·les

1. Urbana Residencial. 8.15 D.2 de 3.072 m2.

C/ Francesc Macià, 8-10

Preu 1.087.457 E

2. Urbana Residencial 8.15.D.3 de 3.0722 m2 .

C/ Francesc Macià, 4-6

Preu 1.087.457 E

3. Industrial, Parcel·la 26.21B.4, de 2.194,87 m2 .

C/ Güell, 70-82

Preu 452.296,86 E

4. Industrial, Parcel·la 26.21B.3, de 2.187,85 m2.

C/ Güell, 84-96

Preu 450.850,25 E

5. Industrial,Parcel·la 26.21B.2, de 2.184,20 m?2;.

C/ Pont d'en Canals, 58-62

Preu 450.098,09 E

Molt bé, l'Ajuntament de Vilablareix dilapida el seu patrimoni del sol que tant ha costat de tenir. Si sumem les quantitats assenyalades, dona per fer la construcció de la nau polivalent i biblioteca, que per cert es va aprovar en el mateix ple.

L'any 1999, quan es varen guanyar les eleccions el municipi només tenia una sola parcel·la, s'havia fet una política de cedir el 10% d'aprofitament per pagar les quotes d'urbanització dels diferents sectors del municipi. Va haver d'arribar la important Modificació de les normes urbanístiques per poder desenvolupar el sector Perelló y Can Pere Màrtir, (60 Ha) i per poder tenir un patrimoni del sol important, tan necessari quan vols fer actuacions urbanístiques en el sector consolidats del municipi. I això ho sap l'actual equip de govern.

Doncs bé, ara l'actual equip de Govern, secundat pel regidor de JxC («Es projecta una sala molt gran i pensada també perquè pugui venir gent de fora. Hi estic totalment d'acord», va manifestar el regidor, gent de fora? A què fer? Una sala gran, per fer-hi que?, l'hi és igual, no en te ni idea) han decidit vendre aquest patrimoni per poder construir un Local Polivalent i biblioteca al municipi, per import de 3.020.798,86?? (més o menys el que pensen treure de la venda del patrimoni).

Amb el vot en contra d'UxV, «primer cal solucionar el tema de l'escola i després parlem de la sala polivalent, cal prioritzar l'escola. La nostra proposta és que si cal, demanem un préstec per fer la Inversió», una proposta coherent al meu entendre, però tampoc a qualsevol cost, no de la manera que es vol, fer, assumint el 50% del seu cost, tenim el mateix dret que la resta de poblacions del país que ens construeixin una escola.

I l'abstenció del PSC, que vol dir abstenció?, hi estàs d'acord o no, aquí les mitges tintes no serveixen, el seu portaveu no en dona les raons, parla d'altres coses.

El municipi actualment té un deute de 0 euros d'endeutament.

El municipi segons la web de l'Ajuntament té 2.897 habitants el 2019, ara actualment ja som 3.000.

Té un centre cívic inaugurat el 30 de juliol de 2001 a on es poden enquibir les activitats que es duen a terme al poble. També tenim el Pavelló Municipal a on es poden ubicar una gran quantitat d'activitats.

Té una Societat mercantil VILABLAREIX FUTUR, SL, amb un patrimoni de més d'1 milió d'euros, i té en propietat uns baixos del passeig Lluís companys i uns quants pàrquings, i està en disposició de desenvolupar obres que mantinguin el patrimoni del sol i treure'n un rendiment, tant pel que fa a habitatges socials com també desenvolupar els terrenys industrials, construint i llogant, és una idea no?

No tenim una escola de primària com ens mereixem com qualsevol poble del País, ara sembla que l'Ajuntament signarà un conveni amb Educació de la Generalitat per suportar el 50%, que vol dir això?, nosaltres som diferents dels demés, i haurem de col·laborar en la construcció d'una escola? Tot plegat per què? Això és discriminació envers altres municipis. Aquesta és la gran gestió que va venir a fer el Conseller de la matèria? Quina vergonya, i el nostre equip de govern s'ho menja sense mostrar el desacord, per què? Algun motiu, que se'ns escapa, hi ha darrere tot plegat.

A més hi ha tot el tema competencial i en garantir el finançament, tota la feina de licitació, responsabilitat i control de l'obra l'hi tocarà fer-ho a l'Ajuntament.

L'Ajuntament va fer cessió dels terrenys on ubicar la nova escola l'any 2002, han passat 18 anys i no hi ha hagut oportunitat de construir una nova escola? Que m'ho expliquin. Tot plegat un gran disbarat.

El municipi està obligat a tenir biblioteca quan siguem 3.000 habitants o més, i per aquesta construcció hi ha subvencions, ara pel període 2020/2023, i va acabar la convocatòria el passat 5 de febrer, què farem construïren una biblioteca, per posar-se una medalla? Sembla que el pas de demanar subvenció per aquest equipament es va fer el mes de Gener, perquè ja vàrem arribar als 3.000 habitants.

Jo faig una reflexió, si diuen que tindrem una escola nova, què en farem de l'edifici actual de l'escola, seria una oportunitat per col·locar-hi la biblioteca no, amb un cost menor que construir de nou un edifici? Tal vegada endeutant-se una mica, més la subvenció es podria construir aquest equipament? És un bé de llarga durada, és coherent endeutar-se i no dilapidar el patrimoni.

I el local polivalent? Digueu-me de què servirà? Quines són les activitats que avui no es puguin dur a terme entre Can Gruart, el Casal de la gent gran i el Pavelló Municipal?

Aquesta és una part de l'història, perquè abans ja s'han venut altres parcel·les (actualment no sé què l'hi queda en propietat a l'Ajuntament) algú s'ha preguntat perquè han servit aquests diners? A aquest pas ens quedaren sense patrimoni municipal, i llavors què? Tornarem a planejar nous sectors de creixement, perquè s'haurà acabat el sol per fer calaix?

Senyors del Govern, això no és una empresa, és una Institució, que és de tots, i el seu objectiu és donar servei als veïns i veïnes i cobrir les seves necessitats (i l'escola n'és una d'urgent), aquest tema clama a Déu, però no abans hem de fer una sala polivalent, quin gran error.

Altres preguntes que s'ha de fer la gent, a on han anat els diners de les vendes fetes amb anterioritat?

I quan haguem fet el local polivalent i ens hàgim gastat aquests diners, com pagarem el 50% del cost de l'escola?, llavors ens endeutarem?

Són preguntes que la població necessita fer-se, com l'Ajuntament està dilapidant el patrimoni municipal del sol, per fer obres avui innecessàries, i l'equip de govern hauria de reflexionar i tenir unes mires una mica més llargues i actuar en conseqüència, pensant bé els terminis idonis per executar aquestes obres i la manera de finançar-les .

És l'opinió d'un veí amoïnat per com s'està dilapidant un patrimoni del sòl que va costar molt de tenir, tot perquè en els programes electorals últims (2015 i 2019( s'ha enganyat la població prometent una escola nova i ara a correcuita cal vendre tot el patrimoni existent per poder construir una escola, que és un dret que tenim tots els municipis, per igual, del país