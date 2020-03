Les famílies denuncien traves de consells comarcals per gestionar els menjadors

Les organitzacions de famílies que defensen el dret a gestionar el menjador escolar estan topant amb el rebuig de diversos consells comarcals –a les portes de tancar acords i licitacions per adjudicar el servei el curs vinent–, ja que no semblen disposats a permetre que ho facin i acceptar les recomanacions del Departament d'Educació. La Conselleria ha ofert als ens comarcals una alternativa legal a la Llei de contractacions públiques –el motiu de la discòrdia que obliga a licitar el servei–, que va lligada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

Davant l'allau de correus electrònics que han rebut al llarg de les últimes setmanes, la Coordinadora SOS Menjadors escolars acaba d'obrir un aplicatiu informàtic amb l'objectiu de recollir els «problemes» que les associacions de mares i pares d'alumnes es troben amb els seus consells comarcals i traslladar tots els casos a Educació. Al seu compte de Twitter, la plataforma esmenta específicament els consells del Pla de l'Estany, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell o l'Alt Camp com a «exemples preocupants».

Ahir, el seu portaveu, Jordi Estarlich, va explicar que han demanat una reunió com més aviat millor per transmetre les dificultats que estan detectant al Departament d'Educació i va recordar que el director general d'Atenció a la família i la Comunitat educativa va fer saber per escrit als presidents dels consells comarcals que la gestió del menjador per part de les famílies és legal, «i els va demanar que col·laborin amb les AMPA que ho vulguin». Estarlich va lamentar que l'«alegria» inicial que això va generar, perquè resolia «la urgència» de les associacions de pares, s'ha convertit en preocupació en vistes de la reacció dels consells comarcals.

A banda de les que volen seguir fent-ho, la coordinadora també ha detectat casos de noves AMPA que, davant la possibilitat legal de gestionar el menjador, han dit als consells comarcals que volen fer-se càrrec del servei a les escoles dels seus fills i s'han trobat amb una negativa com a resposta. Això voldria dir treure aquests centres del lot adjudicat a una empresa de menjadors escolars determinada.

Una situació que coincideix amb el testimoni de la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya, interlocutora del Departament d'Educació en aquest assumpte –igual que la coordinadora SOS Menjadors escolars– i que ja representa una vuitantena d'organitzacions fonamentalment gironines, però en coordinació amb altres territoris. Per pressionar els consells comarcals que posen traves, la setmana vinent faran una acció reivindicativa, amb la qual volen deixar clar que les famílies saben que la llei els empara a l'hora de gestionar el servei de menjador escolar.



Pendents del final de curs

Tant un col·lectiu com l'altre, apunten que el focus d'aquest final de curs s'haurà de posar, sobretot, en els consells comarcals de la Selva, la Garrotxa i el Pla de l'Estany.