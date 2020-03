Jordi Canal adverteix: «El nacionalisme és un esport de combat»

Jordi Canal parla clar, deu ser que està acostumat a fer-ho pels alumnes de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), on és professor. L'historiador va parlar ahir del procés en un acte a la Casa de Cultura de Girona, organitzat per Societat Civil Catalana, i va assegurar que «el problema és el nacionalisme». «Potser hem passat massa temps blanquejant-lo i pensant que el nostre, el d'aquí, no era perillós. Ara ens estem adonant que el nacionalisme català era tan perillós com tots els de la resta del món, on ha sigut responsable de les grans tragèdies del segle XX», va indicar. «Ens han volgut fer creure que si no ets d'un nacionalisme ets de l'altre, que o ets nacionalista català o ets nacionalista espanyol. Ja és hora de reivindicar el no nacionalisme», va demanar.

La xerrada de Canal, titulada «El procés independentista i la fractura catalana», va ser presentada pel periodista d'aquest diari, Albert Soler, i per la presidenta de l'esmentada entitat, Elda Mata.

Albert Soler, en la seva línia, va aventurar que «més que de fractura potser haurem de parlar de factura, a la vista dels xanxullos que es van descobrint del fugat Vivales».

La gran afluència de públic va fer que s'hagués de canviar sobre la marxa el lloc on es celebrava, passant-lo a l'aula Magna.