La província de Girona pateix cada dia més de 80 accidents de trànsit lleus

Les comarques de Girona registren cada dia més de 80 accidents de trànsit de caràcter lleu. Els anomenats cops de xapa, que solen tenir lloc en àrees urbanes, van sumar 29.239 casos durant l'any passat a la província. L'estudi de les asseguradores Unespa sobre aquesta tipologia de sinistre viari situa la província de Girona en el lloc 21, pel que fa al nombre d'accidents d'aquest tipus. El primer punt de l'Estat és Madrid amb 274.989 fets i el segon l'ocupa Barcelona, amb 212.967 casos.

El nombre d'accidents de trànsit lleus a Girona gairebé es manté estable respecte a l'any anterior, ja que ha patit un disminució del 0,67%. Per tant, es pot dir que es mantenen els 80 fets al dia.

A Espanya, segons l'estudi de les empreses asseguradores, durant l'any passat hi van haver 1.940.000 de xocs lleus entre vehicles. Es tracta d'un rècord, ja que és el nombre més elevat des de l'any 2010.

Els accidents de trànsit lleus són típics de trànsit urbà i constitueixen una magnitud que reflecteix la situació econòmica d'un país. Segons l'informe d'Unespa, en moments de bonança es produeixen més col·lisions perquè hi ha una major quantitat de vehicles circulant pels carrers. En anys de crisi passa el contrari: baixa la sinistralitat. Els cops de xapa van baixar en picat a Espanya el 2013 i des de llavors no han deixat de créixer. En aquell any, en comparació amb el de 2019 , hi va haver 1.730.000 accidents de trànsit lleus. El lleu repunt de la sinistralitat es va deure, principalment, a l'increment de les col·lisions a Andalusia. Aquesta comunitat autònoma és, a més de la més poblada d'Espanya, on hi ha més cops de xapa (385.000).

Durant l'any passat és el punt on va pujar més la sinitralitat i en segon lloc hi ha Castella-la Manxa. A Madrid i Astúries, l'accidentalitat es va mantenir pràcticament plana.

Una anàlisi per províncies mostra com els accidents lleus van baixar en 22 d'elles, va pujar en 23 i es van mantenir pràcticament plans en cinc (Astúries, Osca, Lleó, Madrid i Sòria).

Els accidents lleus també varien en funció de l'època de l'any i els dies de la setmana. Els períodes de vacances presenten menys incidents perquè els cops de xapa són típics del trànsit urbà i aquest es fa menys dens en els moments de descans.



L'agost el mes més tranquil

L'agost va ser el mes més tranquil de l'any, amb 138.460 casos. El va seguir desembre (149.746), tot i que aquesta dada és encara provisional, segons informa l'estudi. El baix pes del febrer (153.105) es deu al fet que aquest mes només té 28 dies, no a una menor sinistralitat per jornada.

Els moments més problemàtics de l'any en canvi van ser els mesos de maig i octubre. En l'informe s'apunta que es deu probablement per les pluges típiques de la primavera i la tardor. En aquests dos mesos hi va haver de mitjana uns 174.400 accidents de trànsit de caràcter lleu.

A Espanya, l'any passat es van produir 162.380 accidents lleus de trànsit de mitjana cada mes. Aquesta xifra supera la mitjana històrica disponible de les darreres dues dècades. En concret, entre els anys 1999 i 2019, la mitjana se situava en 157.790 cops de xapa sense ferits cada mes.



Els divendres negres

L'estacionalitat per dies de la setmana és també un reflex del comportament col·lectiu de la gent. El divendres és la jornada amb més cops de xapa a les ciutats.

De mitjana a Espanya, es van produir 6.346 sinistres cada divendres de 2019. El segon dia amb més sinistralitat va ser el dilluns, amb 6.208 cops.

Les xifres cauen en picat durant els cap de setmana. Aquí els sinistres viaris baixen fins a tocar un mínim de 2.947 accidents de trànsit de tipologia lleu de mitjana cada diumenge.

Aquests tipus d'accidents suposen força feina per les asseguradores, ja que els implicats fan el seu informe de l'estat del vehicle i el remeten a aquestes empreses que gestionen les nostres assegurances.