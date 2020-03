La recerca gironina reivindica la igualtat en els investigadors

El personal de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) commemora un any més el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Cal recordar que la majoria de la plantilla de l'entitat són dones, amb un 74% del total aproximadament. El compromís de l'Idibgi amb el respecte i la igualtat entre homes i dones ha estat constant des del 2013. Enguany, per tal d'impulsar la millora en la direcció dels grups de recerca i òrgans de govern s'han previst actuacions a desenvolupar per fomentar i donar a conèixer el lideratge de les dones en el conjunt de la societat i especialment en la biomedicina.