Santa Pau farà habitatges de protecció oficial per a joves

Santa Pau farà habitatges de protecció oficial per a joves

L'Ajuntament de Santa Pau disposa d'una partida de 277.000 euros per urbanitzar uns terrenys situats al costat del camí de Sant Martí, al final del nucli urbà del poble. La partida forma part del pressupost municipal de 2.097.000 euros pel 2020 i aprovat fa pocs dies. L'alcalde Pep Companys (ERC) ha explicat que des de fa anys tenen la intenció de fer habitatges de protecció oficial a la zona però que problemes amb el subministrament elèctric que ara tenen resolts ho impedien.

Ha explicat que parcel·laran la zona perquè hi hagi uns vuit habitatges de protecció oficial per a joves i una dotzena de cases per la gent que n'hi vulgui fer. L'alcalde ha apuntat que la intenció de l'Ajuntament és convocar un concurs públic perquè una empresa de construcció es faci càrrec de la construcció i promoció dels habitatges.