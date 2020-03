Un taller artístic de Salt crea una col·lecció de làmpares feministes amb motiu del 8-M

El projecte gironí de El Llumí ( www.elllumi.cat) va arrencar el desembre per «posar llum i consciència» a les diferents reivindicacions que mouen la societat actual, com el feminisme, i darrere de làmpares artístiques, els seus creadors han anat teixint un entramat de detalls simbòlics amb l'objectiu de destinar el 30% dels beneficis a una entitat vinculada a cada causa. És una iniciativa de Judit Algueró, dissenyadora gràfica i il·lustradora, i Pere Calderón, de Medinyà i exprofessor de màrqueting a la UdG, que demà reivindicaran el 8-M amb el llançament de «Llum i Feminisme», en benefici de l'associació Valentes i Acompanyades. Han gestat la idea des del seu taller, al Barri Vell de Salt, i cada col·lecció compta amb una làmpara escultòrica, que en aquest cas és la icona del moviment amb la bombeta que il·lumina el puny en lluita. Hi ha dos elements més petits, espelmes i llavors, i una «caixa de llum», amb cartells amb lemes i il·lustracions intercanviables. La primera reivindicació va ser contra l'empresonament dels líders del procés –una bombeta entre barrots, que empaqueten dins d'una urna de cartró– i ja estudien nous fronts sobre ecologisme o llengua catalana.